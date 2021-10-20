Политическое затишье отнюдь не предвещает стабильности

Политическое затишье, наступившее после выборов, отнюдь не предвещает стабильности. Это прекрасно понимает сама власть. Характерно, что по мнению Владимира Путина, одни только разговоры о предстоящих президентских выборах могут дестабилизировать ситуацию, не говоря уже о чем-то более серьезном.

Конечно, власть в целом справилась с реализацией своего сценария выборов. Как я и предсказывал, Дума оказалась сформирована из лояльных депутатов, а протесты были ожидаемо слабыми и были легко подавлены (не без содействия Геннадия Зюганова, но и это было предсказуемо и не ново, вспомним октябрь 1993 года и выборы 1996 года).

Но в Думу всё же прошло несколько депутатов, настроенных на серьезную оппозиционную работу — тот же Сергей Левченко, Вячеслав Мархаев, Олег Михайлов и ещё несколько представителей КПРФ, в прошлом составе отсутствовавших. Да и сохранивший своё место Валерий Рашкин может преподнести власти неприятные сюрпризы. Посмотрим, как будет вести себя Михаил Делягин, избравшийся с очередной попытки по списку СРЗП, но уж яркие критические выступления с парламентской трибуны нам гарантированы (похоже, он замещает вытесненного из парламента Олега Шеина).

Парадоксальным образом, хотя реальные оппозиционеры в нашем парламенте это по-прежнему «штучный товар», их по факту в новом составе Думы оказалось даже больше, чем в предыдущем.

Только этот относительный успех КПРФ чреват для партии острым внутренним кризисом. Оставшись единственной легальной организацией, способной, хоть и в очень скромных масштабах, к оппозиционной деятельности, она привлекла к себе массу сторонников и избирателей, которые ранее с ней дела имели. Своего рода «одолженный электорат», закрепить который можно одним единственным способом — стать на деле, а не на словах, жесткой и эффективной оппозицией. Ничего такого руководство КПРФ не сможет сделать. Новый избиратель КПРФ уже начинает испытывать разочарование. Часть актива и регионального руководства КПРФ, конечно, будет бороться, добиваться обновления организации, искренне постарается удовлетворить новый политический спрос. Но это объективно усиливает трения между группами и людьми внутри партии.

Главная же проблема, объединяющая и Кремль и оппозицию (не только официальную, думскую, но и внесистемную), состоит в том, что ни у тех, ни у других нет программы действий на период после выборов.