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Московский листок

Политическое затишье отнюдь не предвещает стабильности

Опубликовано 20.10.2021 автором Борис Кагарлицкий в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Политическое затишье отнюдь не предвещает стабильности
Политическое затишье, наступившее после выборов, отнюдь не предвещает стабильности. Это прекрасно понимает сама власть. Характерно, что по мнению Владимира Путина, одни только разговоры о предстоящих президентских выборах могут дестабилизировать ситуацию, не говоря уже о чем-то более серьезном. 
 
Конечно, власть в целом справилась с реализацией своего сценария выборов. Как я и предсказывал, Дума оказалась сформирована из лояльных депутатов, а протесты были ожидаемо слабыми и были легко подавлены (не без содействия Геннадия Зюганова, но и это было предсказуемо и не ново, вспомним октябрь 1993 года и выборы 1996 года).
 
Но в Думу всё же прошло несколько депутатов, настроенных на серьезную оппозиционную работу — тот же Сергей Левченко, Вячеслав Мархаев, Олег Михайлов и ещё несколько представителей КПРФ, в прошлом составе отсутствовавших. Да и сохранивший своё место Валерий Рашкин может преподнести власти неприятные сюрпризы. Посмотрим, как будет вести себя Михаил Делягин, избравшийся с очередной попытки по списку СРЗП, но уж яркие критические выступления с парламентской трибуны нам гарантированы (похоже, он замещает вытесненного из парламента Олега Шеина).
 
Парадоксальным образом, хотя реальные оппозиционеры в нашем парламенте это по-прежнему «штучный товар», их по факту в новом составе Думы оказалось даже больше, чем в предыдущем.
 
Только этот относительный успех КПРФ чреват для партии острым внутренним кризисом. Оставшись единственной легальной организацией, способной, хоть и в очень скромных масштабах, к оппозиционной деятельности, она привлекла к себе массу сторонников и избирателей, которые ранее с ней дела имели. Своего рода «одолженный электорат», закрепить который можно одним единственным способом — стать на деле, а не на словах, жесткой и эффективной оппозицией. Ничего такого руководство КПРФ не сможет сделать. Новый избиратель КПРФ уже начинает испытывать разочарование. Часть актива и регионального руководства КПРФ, конечно, будет бороться, добиваться обновления организации, искренне постарается удовлетворить новый политический спрос. Но это объективно усиливает трения между группами и людьми внутри партии.
 
Главная же проблема, объединяющая и Кремль и оппозицию (не только официальную, думскую, но и внесистемную), состоит в том, что ни у тех, ни у других нет программы действий на период после выборов.


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