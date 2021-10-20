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Московский листок

Геннадий Гудков: Власть в России на выборах не меняется

Опубликовано 20.10.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #гудков

Олег Калачев расспрашивает бывшего депутата Госдумы, в прошлом офицера госбезопасности, а ныне политэмигранта Геннадия Гудкова о подоплеке нынешней власти.

#Госдума, #СоциалЗа, #Гудков



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