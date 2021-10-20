Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Опять домашний арест для 60-летних

Опубликовано 20.10.2021 в разделе комментариев 0

собянин мэр вирус
Опять домашний арест для 60-летних

В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября, пишет Forbes со ссылкой на источники в ресторанном рынке, знакомые с планами властей. Это значит, что в российской столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе и запрещены массовые мероприятия.

По информации издания, исключений для привитых от коронавируса делать не будут — введение QR-кодов не планируется. Работать будут только организации, чья деятельность не может быть ограничена.

19 октября власти Москвы уже ввели некоторые ограничения. В частности, c 25 октября по 25 февраля работодателей обязали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Работодателям из сферы услуг нужно привить не менее 80% сотрудников до 1 января.

«Установить, что с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. включительно возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», - говорится в указе мэра.

Вообще ограничения на жизнь после 60 лет вызывает у меня серьезное беспокойство. Ну хотя бы потому что мне 60 уже исполнилось, но прожить в Москве на пенсию в 13 тысяч я не могу. Как и многие сотни тысяч работающих пенсионеров, которым никакие надбавки и индексации не положены. Да и что толку от индексации трех копеек?

Вот мне для продолжения моей работы необходимо куда-то ездить, встречаться с людьми. Это нормально для журналиста. Но если прошлогодний указ Путина давал журналистам какие-то возможности, то нынешние ограничения исключений не предполагают.

Как я буду работать в полной изоляции – не знаю.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как на вас повлияло начало работы новой Государственной думы?:
Результаты
Интернет-ТВ
За приспущенную маску как за снятые трусы?
За приспущенную маску как за снятые трусы?
19.10.2021
Геннадий Гудков: Власть в России на выборах не меняется
Геннадий Гудков: Власть в России на выборах не мен...
20.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: к Иисусу Христу за консультацией - как накормить пять тысяч семью хлебами (1)
Арестовали очередного "эффективного менеджера" (0)
Опять домашний арест для 60-летних (0)
Геннадий Гудков: Власть в России на выборах не меняется (0)
Политическое затишье отнюдь не предвещает стабильности (0)
Ил-76 крайне нужен. Но его нет (5)
Дерипаску шмонают в Нью-Йорке (20)
Больше ли умирают от КОВИДа в РФ? (22)
Ковидпаникеры под защитой цензуры (18)
По всей стране идут нападения на памятники павшим в Великой Отечественной войне (36)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Третья русско-японская: когда Токио решится на войну за Курилы?
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на ближайший день
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Якутия-2020. Часть первая. Первое знакомство.
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: РФ-США: отклонить запрос на добавление в друзья?
Дарья Митина Дарья Митина: Люди бесят
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss