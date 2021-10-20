Опять домашний арест для 60-летних

В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября, пишет Forbes со ссылкой на источники в ресторанном рынке, знакомые с планами властей. Это значит, что в российской столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе и запрещены массовые мероприятия.

По информации издания, исключений для привитых от коронавируса делать не будут — введение QR-кодов не планируется. Работать будут только организации, чья деятельность не может быть ограничена.

19 октября власти Москвы уже ввели некоторые ограничения. В частности, c 25 октября по 25 февраля работодателей обязали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Работодателям из сферы услуг нужно привить не менее 80% сотрудников до 1 января.

«Установить, что с 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. включительно возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», - говорится в указе мэра.

Вообще ограничения на жизнь после 60 лет вызывает у меня серьезное беспокойство. Ну хотя бы потому что мне 60 уже исполнилось, но прожить в Москве на пенсию в 13 тысяч я не могу. Как и многие сотни тысяч работающих пенсионеров, которым никакие надбавки и индексации не положены. Да и что толку от индексации трех копеек?

Вот мне для продолжения моей работы необходимо куда-то ездить, встречаться с людьми. Это нормально для журналиста. Но если прошлогодний указ Путина давал журналистам какие-то возможности, то нынешние ограничения исключений не предполагают.

Как я буду работать в полной изоляции – не знаю.

Анатолий Баранов