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Московский листок

Арестовали очередного "эффективного менеджера"

Опубликовано 20.10.2021 в разделе комментариев 0

бюрократия чиновник
Арестовали очередного "эффективного менеджера"

В Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

А почему, кстати?

Ранее в СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабмину, появилась информация о грядущей ротации в правительстве, которая может затронуть несколько чиновников.

Последние кадровые изменения были в ноябре прошлого года. Тогда Владимир Путин назначил трех новых министров и вице-премьера.

Фактически Песков признал неподотчетность кадровых решений никому, кроме Путина.

Хотя для открытого демократического общества характерно публичное обсуждение назначений высших чиновников. Это естественно. Мало ли какие детали выплывут при открытом обсуждении – от иностранного гражданства до скрытых судимостей или незаконного обогащения.

У нас же только Путин знает, кого назначать в правительство, кого потом сажать из правительства… А мы, выходит, не граждане, мы – зрители, причем то, что мы смотрим, записывают и анализируют…

 

Продолжаются аресты с связи с космодромом «Восточный»

Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов задержан по итогам внутренней проверки, проведенной "Роскосмосом".

Следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении Арустамова. Его задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск.

Ну хорошо, посмотрит хоть на подведомственный объект… А то все Арбат да Пречистенка.

Арустамов Марат Арсенович в 2006 году закончил факультет международных экономических отношений МГИМО, а еще через год — аспирантуру при Университете Российской академии образования. С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками.

Вот никому раньше не показалось странным это назначение в Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры?

Арустамова, по данным издания, подозревают в получении взяток за финансирование работ, проводимых строительной компанией "Респект-СМ". Гендиректор компании Алик Алексанян находится под стражей по обвинению в афере. Он дал показания на своего заместителя.

И оба они назначались кулуарно, можно сказать, келейно. Чем так гордится г-н Песков и так стыдятся остающиеся граждане... Подданным пофиг.

А.Б.



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