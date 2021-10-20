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Московский листок

Анатолий Баранов: к Иисусу Христу за консультацией - как накормить пять тысяч семью хлебами

Опубликовано 20.10.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Анатолий Баранов: к Иисусу Христу за консультацией - как накормить пять тысяч семью хлебами

Дал комментарий "Свободной прессе".

Если россиян не удалось убедить в безальтернативности вакцинации, значит в этом есть недоработка государства, но нужна и более ответственная позиция граждан, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Если нам до сих пор не удалось всех граждан убедить в том, что это безальтернативно, вакцинация безальтернативна в условиях пандемии, значит, конечно же, есть (недоработки — ред.)», — подчеркнул он. 

При этом в Кремле считают, что государство блестяще справилось с обеспечением россиян возможностью пройти вакцинацию от коронавируса.

Цена развала фармпрома - тысяча смертей в сутки

— За год привилось 45 процентов россиян, — напоминает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — За почти полтора года после изобретения вакцины выпущено 62 миллиона комплектов вакцины «Спутник». Население страны 145 миллионов. То есть выпущено вакцины на 43 процента граждан. При чем тут пропаганда? Развалили фармпром, не могут выпустить хотя бы 100 миллионов доз за полгода, то есть до ревакцинации. И теперь думают, как пропагандировать, чтоб выпущенной вакцины хватило на всех? Ну тут надо только к Иисусу Христу за консультацией — как накормить пять тысяч семью хлебами.

Так что тут дело вовсе не в рекламе вакцинации. Кто не хочет, тот и не прививается, попадает в 55 процентов непривитых и растворяется в них. А надо всего-то закупить импортные вакцины в недостающем количестве. Это не так уж дорого, вся Европа колется «Пфайзером». Но они же хотят ещё и бизнес, мы же первые, нам самим не хватает, но мы её ещё и продаем.

— Может, рекламировать все же должны реальные лидеры общественного мнения, а не единоросс Проценко и фрики типа Малышевой?


— Малышева не фрик, а доктор медицинских наук. Это у неё сценический образ такой. Проценко реальный реаниматолог, но он не инфекционист, и больница в Коммунарке управляется им не слишком хорошо. Но в принципе, он вполне компетентен. И потом, ну давайте рекламировать черную икру. Её правда на всех не хватит, и она дорогая, но давайте, может получится… Надо просто не строить на месте Мосфармзавода район под реновацию, а спасать производство, пока не поздно.

— По-вашему, государству важно вакцинировать как можно больше россиян, чтобы победить эпидемию? Или реализовать запасы вакцины? Есть ли тут коммерческий интерес?

— Мне ничего не известно про запасы вакцины, зато известно, что в регионах её не хватает. А чтобы выходить на мировой рынок с новыми разработками, нужно иметь серийное производство. А его угробили.

—  Депутат Федот Тумусов считает, что привившимся от коронавируса россиянам нужно давать денежные премии, ибо все другие методы поощрения исчерпаны. Теоретически пойдет ли на это государство?

— Депутатам, прежде чем вылезать с новациями, неплохо бы получше изучить вопрос. И заложить в бюджет средства на восстановления фармацевтической промышленности. А что касается, пойдет ли государство… представим себе, что в блокадном Ленинграде выдавали премию тем, кто хорошо кушает.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ильшат написал 20.10.2021 12:01
Лично я купил сертификат
И почти все коллеги тоже
Чтобы кто кололся не слышал
Но может стесняются сказать
В бурении работаем, для допуска на месторождения
Начальство знает
Тоже покупают
Более того мне купить помогла сотрудница из административного персонала
Мы тоже в 45%! :-))
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