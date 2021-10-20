Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Преступность растет в части экстремизма и корысти

Опубликовано 20.10.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября, https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от руководителя ПФР Андрея Кигима объяснить строительство дворцов фонда,

3 В Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках,

4 Продолжаются аресты с связи с космодромом «Восточный»

5 Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название,

6 ФБР провело обыски в домах родственников Олега Дерипаски https://forum-msk.org/material/news/1...

7 МВД отказывается от пистолетов Макарова

8 Бизнес добивается смягчения требований к хранению данных по «закону Яровой»

9 Преступность растет в части экстремизма и корысти



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как на вас повлияло начало работы новой Государственной думы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Преступность растет в части экстремизма и корысти
Преступность растет в части экстремизма и корысти
20.10.2021
Геннадий Гудков: Власть в России на выборах не меняется
Геннадий Гудков: Власть в России на выборах не мен...
20.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Преступность растет в части экстремизма и корысти (0)
Анатолий Баранов: к Иисусу Христу за консультацией - как накормить пять тысяч семью хлебами (5)
Арестовали очередного "эффективного менеджера" (3)
Опять домашний арест для 60-летних (9)
Геннадий Гудков: Власть в России на выборах не меняется (0)
Политическое затишье отнюдь не предвещает стабильности (5)
Ил-76 крайне нужен. Но его нет (11)
Дерипаску шмонают в Нью-Йорке (31)
Больше ли умирают от КОВИДа в РФ? (25)
Ковидпаникеры под защитой цензуры (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог Родионов рассказал, готов ли Саакашвили умереть в грузинской тюрьме за свои идеи
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Биткоин, как показатель безумия капитализма
Дарья Митина Дарья Митина: Текущее
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Третья русско-японская: когда Токио решится на войну за Курилы?
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на ближайший день
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss