Преступность растет в части экстремизма и корысти #госдума #социалза #кпрф Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1 В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября, https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от руководителя ПФР Андрея Кигима объяснить строительство дворцов фонда, 3 В Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках, 4 Продолжаются аресты с связи с космодромом «Восточный» 5 Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, 6 ФБР провело обыски в домах родственников Олега Дерипаски https://forum-msk.org/material/news/1... 7 МВД отказывается от пистолетов Макарова 8 Бизнес добивается смягчения требований к хранению данных по «закону Яровой» 9 Преступность растет в части экстремизма и корысти



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