Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 В Москве могут ввести краткосрочный локдаун с 30 октября по 7 ноября, https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал от руководителя ПФР Андрея Кигима объяснить строительство дворцов фонда,
3 В Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках,
4 Продолжаются аресты с связи с космодромом «Восточный»
5 Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название,
6 ФБР провело обыски в домах родственников Олега Дерипаски https://forum-msk.org/material/news/1...
7 МВД отказывается от пистолетов Макарова
8 Бизнес добивается смягчения требований к хранению данных по «закону Яровой»
9 Преступность растет в части экстремизма и корысти
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