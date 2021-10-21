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Московский листок

Пикет солидарности с рабочими Казахстана

Опубликовано 21.10.2021 в разделе комментариев 0

20 октября московские коммунисты из движения "Рабочий Контроль", Рабочего Компаса-ОКП, РКРП-Рот-Фронт и представители Союза профсоюзов России (ВФП) провели одиночные пикеты у посольства Казахстана в знак солидарности с бастующими рабочими в Мангистауской области.

#Госдума, #СоциалЗа,

Также было подано обращение в котором поддерживаются следующие требования бастующих рабочих:

❗отмена результатов приватизации производства компаниями "КазМунайГаз" и ТОО;

❗включение дочерних предприятий в состав основного производства, так как проведенная оптимизация привела к падению в зарплатах и к ликвидации социальных гарантий;

❗заключение коллективных договоров с улучшением условий труда, начислением обязательных выплат за переработку и премиальных;

❗обеспечение свободы профсоюзной деятельности с признанием независимых организаций уже созданных рабочими.

https://vk.com/rabochy_kontrol?w=wall...

Российские коммунисты также потребовали в своем обращении не допустить репрессий и обеспечить осуществление фундаментальных прав и свобод трудящихся на забастовку и создание профсоюзов.

🛑Выражаем солидарность с рабочими Казахстана!

🛑Призываем всех трудящихся России поддержать международную информационную кампанию!

🛑Не будем закрывать глаза на репрессии против бастующих! Ведь они сегодня - это наше завтра, если российские рабочие не встанут на путь самоорганизации и сознательной борьбы за свои экономические и политические интересы!

🛑Даешь право на забастовку и на объединение в независимые профсоюзы!

🛑Даешь рабочий контроль над производством!

#Казахстан #забастовки #Жанаозен #Жанарту #независимые_профсоюзы #рабочая_борьба



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