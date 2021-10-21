Половина россиян считают, что в России нельзя жить, не нарушая закон

Как сообщают социологи "Левада-центра"*, такой позиции придерживаются 47% опрошенных, примерно столько же — 49% — считают иначе.

При этом, подавляющее большинство наших сограждан (74%) считают, что многие государственные чиновники сегодня практически не подчиняются законам страны, 21% с этим не согласны.

36% россиян рассказали, что чувствуют себя под защитой закона, 58% — не чувствуют. Доля тех, кто не чувствует себя под защитой закона, растет в течение последних пяти лет и достигла уровня 2010 года.

Свою незащищенность россияне объясняют тем, что чиновники произвольно трактуют законы. Такого мнения придерживаются почти половина россиян (49%). 42% наших сограждан полагают, что законы писаны не для всех, 39% не надеются на честное рассмотрение дела в суде из-за коррупции. 61% россиян считает, что усилия полиции и Генпрокуратуры направлены в основном на обеспечение интересов власти или же своих собственных нужд.

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Да что спорить - я сам так считаю, и имею на то основания.

Мы, конечно, проведем контрольный опрос на ФОРУМе.мск и "Социал За", но результаты, мне кажется, легко предвидеть заранее.

А.Б.