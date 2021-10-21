Здесь будет город заражён...

«Мы строили, строили и, наконец, построили…» Эту фразу из мультфильма про крокодила Гену и Чебурашку знают многие в нашей стране.

В мультфильме эта фраза имела исключительно положительную окраску, чего не скажешь о ситуации, которую я хочу описать.

И так. В России много лет сначала говорили, а затем строили собственный космодром. Местом размещения оного стала Амурская область, в частности город с красивым названием - «Свободный».

Но мы живем не в мультсказке, а в нынешней России. Не буду напоминать о многочисленных коррупционных скандалах, связанных со строительством и эксплуатацией данного космодрома.

Недавно выяснилось, что многострадальный космодром построили на месте захоронения ядовитых пестицидов. Место хранения опасных пестицидов расположено в охранной зоне стартового стола ракетно-космического комплекса «Энергия» на космодроме Восточный. То есть ракеты взлетают в космос с ядовитой земли. И после каждого такого старта в небо поднимаются тонны ядовитой пыли, которая затем накрывает ближайшие населенные пункты, тот же город Свободный, город Циолковский и прочие села и поселки. Я уже не говорю о здоровье строителей и действующего персонала космодрома «Восточный».

Не так давно дотошные журналисты вместе с экологами факт заражения местности под космодромом выявили, но власти предпочли дело замолчать, а ядовитый грунт вывезти в другой регион, якобы для уничтожения.

Для чего, как ныне положено, провели аукцион, который выиграла красноярская компания «Зелёный город», которая и заключила контракт с госучреждением Амурской области «Экология» о размещении на полигоне «Серебряный» в пригороде Красноярска около 1000 тонн твёрдых пестицидов, которые относятся к отходам второго и третьего классов опасности. Согласно данным портала госзакупок, компания «Зелёный город» выиграла аукцион, предложив 50,2 млн рублей, при начальной стоимости контракта около 70 млн рублей.

О сей проделке красноярской компании прознали местные экологи, которые оповести об опасности местных жителей. И народ вышел на улицы…

Красноярские власти вынуждены были реагировать. Местный Росприроднадзор тут же выявил нарушения на принадлежащем компании «Зеленый город» полигоне «Серебряный», после чего собственник полигона отказался от контракта.

Но… Свято место пусто не бывает. Нашлись заинтересованные люди.

Народная молва приписывает данную заинтересованность трем высоким должностным лицам: куратору экологических проектов на территории российского Дальнего Востока, члену Русского географического общества, министру юстиции Константину Чуйченко; министру природных ресурсов России, бывшему губернатору Амурской области Александру Козлову и другому бывшему губернатору Амурской области, нынешнему губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

Вроде, как данные господа договорились между собой и приняли решение перевезти ядовитые отходы в Приморский край, где и утилизировать через подконтрольную родственникам Олега Кожемяко компанию.

Для этих целей руководитель компании «Зеленый город» обратилась в суд с иском к ГБУ Амурской области «Экология», с которым был заключен контракт с просьбой пересмотреть условия и заменить формулировки в нем. В частности, теперь в контракте «Место размещения отходов» заменили на «Место обезвреживания отходов».

При этом «место обеззараживания» определяет исполнитель – ООО «Система» из Владивостока, с которым красноярская компания «Зеленый город», выигравшая конкурс, заключила договор о совместной деятельности, по которому приморская компания выполнит услуги по сбору, транспортированию и обезвреживанию ядохимикатов.

Именно ООО «Система» связывают с семьей нынешнего губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Арбитражный суд Амурской области 8 сентября 2021 года принимает весьма странное решение об изменении условий контракта и утилизации ядовитых отходов в 40 км от Владивостока в границах населенного пункта Вольно-Надеждинское, который является районным центром.

16 октября 2021 года решение суда вступило в законную силу.

По заявлению известного эколога Олега Митволя в пестицидах, которые подлежат уничтожению, содержится гранозан – это органическое соединение ртути, которая не сгорает, а превращается в пары, затем оседающие и заражающие землю. Это самый опасный пестицид, уже 30 лет запрещённый к применению.

После многочисленных публикаций руководство Приморского края вдруг прозрело. Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко заявила, что приморские власти ничего не знали о происходящем (прямо как российский Президент), что они начали сразу разбираться с вопросом, что связались с компанией, которая собиралась сжечь в крае отходы, проверяется её лицензия. Специалисты также осмотрели площадку в Надеждинском районе, где планировалось это сделать.

По словам Елены Пархоменко отходы находятся в Амурской области, в районе космодрома Восточный. Не обладаем информацией, какой объём отходов, они там находились долгое время. Это задача правительства другого субъекта, на территории которого размещаются эти отходы, решить вопрос с размещением либо с обезвреживанием. Приморский край будет жёстко следить за благополучием жителей и не допустит нарушения норм природоохранного законодательства.

Правда, тут же выяснилось, что госпожа Пархоменко, мягко говоря, солгала либо крайне некомпетентна в данном вопросе, ибо оказалось, что 100 тонн токсичных отходов уже доставлены в Приморье и хранятся в микрорайоне «Западный», который территориально входит в cело Вольно-Надеждинское.

Но самое интересное состоит в том, что Западный должен войти в состав нового города Спутник, с населением более 300 тысяч жителей, который став частью Владивостока должен помочь столице Приморья стать городом с миллионным населением.

Создание города Спутник накануне сентябрьских выборов анонсировал один из лидеров «Единой России» Сергей Шойгу, министр обороны России, а по совместительству – председатель Русского географического общества.

Получается новый город будут строить на зараженной земле, и заработают на этом глава края и природный министр под покровительством другого члена географического общества Константина Чуйченко.

Как-то два члена Русского географического общества не смогли согласовать между собой принимаемые решения. Либо это сознательные действия российской власти. Направленные на максимальное освобождение дальневосточных территорий от российских граждан.

Может именно поэтому столь вопиющий факт не заметила ни природоохранная прокуратура, ни Федеральная служба безопасности.