Авария на Ростовской АЭС

На Ростовской атомной электростанции, расположенной в 16 км от Волгодонска, произошла утечка пара, сообщают источники в экстренных службах. Из-за случившегося на АЭС остановили работу второго энергоблока. Пострадавших нет, об увеличении уровня радиации не сообщается.

В Telegram-канале Росэнергоатома 19 сентября сообщалось, что второй энергоблок Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта. Тогда он находился на номинальном уровне мощности.

В энергоблоке провели капремонт реакторной установки и ее основного оборудования, а также всех трех систем безопасности, цилиндра низкого давления турбоагрегата, турбогенератора и основного оборудования турбинного отделения.

После присоединения Крыма нагрузка на АЭС возросла, хотя еще в советский период шло строительство Крымской АЭС из-за ожидаемого дефицита электроэнергии. АЭС в Крыму не построили, Украина взорвала ЛЭП, подводившие в Крым электроэнергию с континента. А генерируемой в Крыму электроэнергии, что называется, в обрез.

Может быть, рост аварийности АЭС заставит задуматься о новых мощностях?

А.Б.