Закончено расследование резонансного дела о хищении 120 объектов столичной недвижимости

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о попытке хищения более 120 объектов столичной недвижимости, в том числе 27 исторических особняков в центре Москвы.

Заказчики совершенного более десяти лет назад преступления находятся в международном розыске, а под суд пойдут бывший помощник главы столичного Росимущества Анатолия Шестерюка Сергей Алексеев, экс-председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, безработный Сергей Широков и бизнесмен Кирилл Посашков. Ущерб, который успели нанести фигуранты, следствие оценивает в 2 млрд руб.

Цифра явно заниженная – видимо, речь идет о балансовой стоимости.

Суть схемы, целью которой, по мнению следствия, являлось хищение более 120 закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами объектов столичной недвижимости, состояла в их неправомерном обременении.

Когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало взыскивать долги банка «Московский капитал», то денег у заемщиков не оказалось.

Тогда-то и вскрылось, что ФГУПы умудрились заложить в банк более сотни объектов столичной недвижимости, в том числе и памятники архитектуры. В частности, среди них оказались ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палаты XVII–XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19, стр. 6 и д. 21, стр. 1), дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок, д. 6, стр. 2), усадьба Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха, д. 62, стр. 2), дом Леонтьевых 1830 года постройки (Гранатный переулок, д. 4), усадьба Нарышкина 1770-х годов постройки (улица Солянка, д. 12–14, стр. 1) и целый ряд других.

В общей сложности АСВ через суды взыскало около 2 млрд рублей.

Тогда АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги. Скупил их, как следует из материалов дела, буквально за копейки по указанию фигурантов дела водитель ЧОП «Рей Секьюрити» Юрий Никешин, переуступивший затем права требования сейшельской компании.

Организаторы предполагаемого мошенничества, среди которых были гендиректор УК «Проект» Александр Дунаев, его брат, совладелец Финансбизнесбанка Леонид Дунаев, бизнесмен Фарид Валеев и ряд других, успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск.

Даже удивительно, что до сих пор никто не удосужился заложить Московский кремль…