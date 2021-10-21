Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Явлинский сравнил "навальнистов" с "большевиками-ленинцами"

Опубликовано 21.10.2021 в разделе комментариев 3

яблоко явлинский
Явлинский сравнил "навальнистов" с "большевиками-ленинцами"

Глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в очередной раз обрушился с критикой на сторонников Алексея Навального.

«Так называемые навальнисты нам чужды, как и все подобного рода вождистские группы, будь то националисты, сталинисты или путинисты. Их отличительная черта — органическая неспособность к диалогу, их удел — хейтерство, то есть ненависть и травля несогласных с ними: они ведут себя как большевики-ленинцы, как «революционные матросы», которые в январе 1918 года с балконов Таврического дворца освистывали и запугивали депутатов Учредительного собрания в первый и последний день его заседания», — написал он в своей статье, посвященной итогам выборов в Государственную думу.

Он также снова заявил о бессмысленности уличных протестов, сославшись на белорусский опыт. Политик уверен, что они только выгодны властям для закручивания гаек, а мечты о «бархатной революции» в России несостоятельны и могут привести к кровопролитию.

«Для нас неприемлемы как режим Путина, так и попытки бороться с ним по принципу „цель оправдывает средства“, реализация которого привела к призывам поддержать коммунистов и стала одним из факторов формирования Думы, которая будет использована как инструмент репрессий», — заявил Явлинский.

Влиять на власть и институты государства Явлинский и его соратники намерены, навязывая им собственную либеральную и пацифистскую повестку. Например, выступать за отказ от Крыма и прекращение войны на Донбассе.

Нет, Григорий Алексеевич, большевики-ленинцы поставили бы вас к одной стенке с теми, с кем вы уже 30 лет так комфортно боретесь.

Так что продолжайте бороться с коммунизмом, это совершенно безопасно.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Явлинский, как кем-то меток сказано
Неравнодушный написал 21.10.2021 13:14
это Жириновский для интеллигенции.
Ответить
(без названия)
Жддлдлжлд написал 21.10.2021 12:57
погодите, а он че, - еще живой??
эка как...
но эт он здря: Пуго, небось, заждался - ужо отыграеццо угольками во все заветные
Ответить
Слава России
Студент написал 21.10.2021 12:14
За Путина за Единую Россию за достойную жизнь за светлое будущее за детей и внуков
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можно ли жить в России, не нарушая закон?:
Результаты
Интернет-ТВ
О перспективах развития канала Социал ZA
О перспективах развития канала Социал ZA
21.10.2021
Пикет солидарности с рабочими Казахстана
Пикет солидарности с рабочими Казахстана
21.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Явлинский сравнил "навальнистов" с "большевиками-ленинцами" (2)
Закончено расследование резонансного дела о хищении 120 объектов столичной недвижимости (0)
Авария на Ростовской АЭС (2)
О перспективах развития канала Социал ZA (0)
Здесь будет город заражён... (5)
Почему российский бензин в Казахстане стоит почти вдвое дешевле, чем в России? (7)
Половина россиян считают, что в России нельзя жить, не нарушая закон (22)
Пикет солидарности с рабочими Казахстана (0)
Преступность растет в части экстремизма и корысти (0)
Анатолий Баранов: к Иисусу Христу за консультацией - как накормить пять тысяч семью хлебами (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Газовая игра в покер глазами ЕС: принять инициативы Москвы или героически замёрзнуть
Дарья Митина Дарья Митина: Текущее - 2
Дарья Митина Дарья Митина: Рыбак рыбака
Дарья Митина Дарья Митина: В поддержку казахстанских рабочих
Дарья Митина Дарья Митина: Заткните фонтан
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss