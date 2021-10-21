Явлинский сравнил "навальнистов" с "большевиками-ленинцами"

Глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский в очередной раз обрушился с критикой на сторонников Алексея Навального.

«Так называемые навальнисты нам чужды, как и все подобного рода вождистские группы, будь то националисты, сталинисты или путинисты. Их отличительная черта — органическая неспособность к диалогу, их удел — хейтерство, то есть ненависть и травля несогласных с ними: они ведут себя как большевики-ленинцы, как «революционные матросы», которые в январе 1918 года с балконов Таврического дворца освистывали и запугивали депутатов Учредительного собрания в первый и последний день его заседания», — написал он в своей статье, посвященной итогам выборов в Государственную думу.

Он также снова заявил о бессмысленности уличных протестов, сославшись на белорусский опыт. Политик уверен, что они только выгодны властям для закручивания гаек, а мечты о «бархатной революции» в России несостоятельны и могут привести к кровопролитию.

«Для нас неприемлемы как режим Путина, так и попытки бороться с ним по принципу „цель оправдывает средства“, реализация которого привела к призывам поддержать коммунистов и стала одним из факторов формирования Думы, которая будет использована как инструмент репрессий», — заявил Явлинский.

Влиять на власть и институты государства Явлинский и его соратники намерены, навязывая им собственную либеральную и пацифистскую повестку. Например, выступать за отказ от Крыма и прекращение войны на Донбассе.

Нет, Григорий Алексеевич, большевики-ленинцы поставили бы вас к одной стенке с теми, с кем вы уже 30 лет так комфортно боретесь.

Так что продолжайте бороться с коммунизмом, это совершенно безопасно.

А.Б.