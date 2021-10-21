Итоги выборов: все победили, кроме народа. Что дальше?

Главный итог прошедших 17-19 сентября этого года выборов в Государственную Думу – сохранение господства в ней еще на пять лет пропутинской партии Единая Россия. Правящие кланы и чиновники администрации президента празднуют победу. Празднуют, несмотря на то, что партия эта опостылела российскому народу, рейтинг президента сдулся, люди не верят в честность выборов и все злее реагируют на происходящее в стране. Возникающие проблемы власть планирует решать репрессивными методами, загодя значительно увеличивая финансирование силовых структур.

Еще одно достижение власти – послушная парламентская оппозиция, что в очередной раз проявилось вскоре после выборов на встрече руководителей парламентских партий с Путиным. Трезво оценив слабость сопротивления ее действиям, власть сразу же решила поставить все точки над «i» и показать, кто в доме хозяин. Вновь избранный председатель Думы В. Володин договорился до того, что «в Думе не должно быть оппозиции». Проигнорированы властью многочисленные нарушения при проведении выборов, факты фальсификации их итогов, беспредел при использовании электронного голосования в Москве. Володин на встрече Путина в Кремле с новым составом Думы ( обставленной как прием вассалов сеньором), подойдя к микрофону, установленному в углу зала вдали от «гаранта конституции», заявил Путину буквально следующее: «хочется от имени всех депутатов высказать Вам слова благодарности за поддержку парламента, за те шаги, которые Вы делаете по развитию демократии в нашей стране». Сказал он это при молчаливом согласии Г. Зюганова, сидящего в первом ряду, прекрасно понимая, что возражений не последует.

О крупной победе заявляет и руководство КПРФ. Напомню, что Г. Зюганов незадолго до выборов говорил избирателям: «и у нас, и у вас 19 сентября 2021 г. будет последняя возможность исправить ситуацию бюллетенем. Если и дальше… то моя версия - взрыв неизбежен, но любой «майдан» типа украинского нам не нужен». Хотя шанс на изменение государственной политики после выборов очевидно не реализован, Зюганов теперь поздравляет партийный актив c замечательным достижением, обещая «дальше продвигаться по пути реализации наших программных установок».

Действительно, можно поздравить коммунистов ряда регионов ( Якутия, Ненецкий авт. округ, Коми и др. ) с впечатляющими результатами, достигнутыми в острой борьбе с единороссами. И нельзя не согласиться с Зюгановым, что итоги выборов – мощный отпор антисоветизму, насаждаемому властью и либералами. Но рост поддержки КПРФ в целом связан не с надеждами избирателей на выполнение программы партии, а прежде всего с протестными настроениями и недовольством падением их уровня жизни. Предвыборная программа КПРФ «Десять шагов к власти народа» - это наскоро перелицованная программа « Десять шагов к достойной жизни», с которой КПРФ шла на выборы в 2016 г. и получила лишь 13% голосов избирателей. Причем новое название программы хуже прежнего. Действительно, легко понять, что ни одного заявленного в программе шага нельзя сделать, пока власти у народа нет. И уж совсем странно появление среди десяти шагов к власти народа шага 7 - «Власть - в руки народа». Очевидный недостаток этих документов: оторванность от реальной политической обстановки и отсутствие четкой оценки путинского режима. Но главное, говоря о власти народа, руководство КПРФ лишь имитирует борьбу за эту власть, занимаясь в последние 10-15 лет в основном уговорами Путина о необходимости реформировать дикий российский капитализм.

Тем не менее, понимая все это, значительная часть избирателей голосует за КПРФ, потому что не видит альтернативы и пока связывает с нашей партией надежду на восстановление социальной справедливости и возврат к социализму. Безусловно, сыграла свою роль, особенно в Москве, и поддержка значительной части кандидатов от КПРФ «Умным голосованием». При этом доверие, оказанное избирателями КПРФ на прошедших выборах, весьма неустойчиво. Для его сохранения необходимы понятные людям действия, а не внесение в очередной раз не имеющих перспективы законопроектов, текстами которых власть может обклеить любое подходящее помещение. Однако состав депутатов от КПРФ в новой Думе (так же как и в Думе прошлого созыва) подобран Г. Зюгановым и Ю. Афониным так, чтобы не тревожить Путина и минимизировать проблемы для Кремля в связи с действиями фракции. О том же говорят и заявления Володина, упомянутые выше.

С другой стороны, власть, заведя страну в кризисное состояние, не может терпеть критики в свой адрес и стремится дискредитировать даже умеренную оппозицию. Необходимые для этого действия начались сразу после выборов. Уже не в первый раз была использованы рычаги влияния Кремля на лидера КПРФ Г. Зюганова, а конкретно - встреча Путина с руководителями парламентских партий, прошедшая 25 сентября. Г. Зюганов – руководитель партии, которую обворовали на выборах, причем план махинаций не могли разработать нигде, кроме путинской администрации, не только не защищает результаты КПРФ, но в очередной раз заискивает перед президентом. Обращаясь к Путину, он заявляет: «наша партия активно включилась в выборную кампанию, исходя из двух главных соображений. Прежде всего, из Вашего послания, которое требует, чтобы наша страна вошла в пятерку самых экономически развитых стран…». Получается, коммунисты шли на выборы не из стремления вернуть власть народу, а исходя из какого-то послания. Зюганов наговорил еще много чего, пожалел Памфилову, похвалился успехами спортклуба КПРФ в минифутболе, и, конечно, в заключение попросил Путина о личной встрече. Весь этот спектакль наблюдало не только окружение Зюганова, сидевшее с каменными лицами рядом с лидером, но и миллионы российских телезрителей. Можно затем публиковать от имени КПРФ грозные заявления в адрес абстрактных нарушителей прав избирателей, но это никому уже не интересно.

В тот же день, в субботу 25 сентября, когда Зюганов общался с Путиным, на Пушкинской площади в Москве проходила встреча депутатов от КПРФ с избирателями, протестовавшими против фальсификации выборов. Там звучали эмоциональные выступления, жесткие оценки и обещания вновь избранных депутатов защитить волеизъявление москвичей. Руководитель московских коммунистов Валерий Рашкин взял обязательство еженедельно по субботам выходить на Пушкинскую до тех пор, пока не добьется отмены сфальсифицированных итогов голосования. Я не знаю, на что рассчитывал Рашкин, давая такое обещание, но неделю спустя представителей КПРФ на площади не оказалось, а несколько пришедших туда москвичей были задержаны. Сегодня от имени партии звучат заявления о том, что протесты были свернуты в связи с падением общественного интереса к теме фальсификации выборов. Но никуда не уйти от вопроса: отвечает ли КПРФ, как оппозиционная партия, запросам наиболее активной части избирателей, готовых защищать свои гражданские права?

Уверен, что деградация обстановки в руководстве КПРФ очевидна большинству коммунистов. Но дело не только в этом. Проблема гораздо глубже. В критическом состоянии вся партия, ее первичные и местные организации, от которых лидеры КПРФ, давно оторвались. При этом они блокируют внутрипартийную дискуссию, зачистив от несогласных с их мнением партийную печать. Не возражают руководству и зависимые от центра освобожденные партийные работники, партийный аппарат. В этих условиях очень важно и правильно, что коммунисты, работающие в РУСО, начали дискуссию о проблемах левого движения в сегодняшней России, в том числе о положении в КПРФ. Ведь именно положение на левом фланге российской политики должно определить будущее страны. Надеюсь, что члены КПРФ примут в этой дискуссии активное участие и в итоге будут предложены шаги по укреплению партии и демократизации партийной жизни. Реализовать эти шаги должен по моему мнению Внеочередной Съезд КПРФ.

Борис Сергеевич Кашин — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник отдела теории функций Математического института им. В. А. Стеклова РАН, заведующий кафедрой теории функций и функционального анализа механико-математического факультета МГУ.

Депутат Госдумы РФ V и VI созывов, член фракции КПРФ. Член ЦК КПРФ с 2000 по 2021 год. Член Президиума ЦК КПРФ в 2003—2008 годах. Председатель Движения «За возрождение отечественной науки».

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Эта статья появилась на сайте организации РУСО, но затем подверглась там серьезной редактуре. Ниже приводится оригинальный авторский текст.