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Московский листок

Бастрыкин обратил внимание на рейдеров

Опубликовано 22.10.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

бастрыкин следком
Бастрыкин обратил внимание на рейдеров

В понедельник, 18 октября, СМИ порадовали жильцов домов 7 и 9 по Аминьевскому шоссе сообщением о том, что на их проблему обратил внимание Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. В СМИ сообщалось:

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации в связи с вновь появившимися сообщениями в СМИ о нарушении прав граждан в Москве поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела о самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ)», а также о том, что «глава ведомства дал указание доложить о проведенном комплексе следственных действий и мерах по восстановлению прав граждан».

https://news.rambler.ru/crime/47411301-bastrykin-poruchil-dolozhit-o-rassledovanii-dela-o-vyselenii-grazhdan-iz-obschezhitiya-v-moskve/

Наша редакция очень надеется, что длинная история издевательств бессовестных коммерсантов над жильцами домов подходит к концу.

Напоминаем, дома 7 и 9 по Аминьевскому шоссе – бывшие общежития «Моспромстроя». По закону «о приватизации жилищного фонда» такие дома должны передаваться городу. По статье 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса» жильцы подобных домов должны иметь право на заключение договора социального найма и приватизацию.

Ни того ни другого не произошло. Вопреки закону дома остались в собственности «Моспромстроя». Довольно долго люди жили спокойно. Но после того, как неподалеку от домов начали строить станцию БКЛ, цены на недвижимость в районе подросли – прекратилась и спокойная жизнь. В доме объявился новый хозяин – «Пионер Финанс». Данные ребята начали выживать людей из дома всякими способами.

Отметим, что людей гнали не на улицу, а в другое общежитие по адресу Гурьянова 53. Однако если учесть что в домах 7 и 9 по Аминьевскому шоссе люди были прописаны, а в доме на Гурьянова им предлагали проживание на птичьих правах, жильцы вполне резонно опасались, что следующим их адресом станет улица.

В итоге начались угрозы. «Ремонт», направленный на то, чтобы сделать жильё непригодным для жизни, периодическое отключение горячей воды и лифтов. Люди сопротивлялись. Люди выгоняли строителей-демонтажников сами. При этом одна из жительниц чуть не погибла от богатырского взмаха кувалдой. Люди ходили под видеозапись по всем инстанциям. Появилось письмо из управы о приостановке работ. После визита в городскую прокуратуру, наконец, включили горячую воду и один из лифтов. Было возбуждено дело о самоуправстве. Однако вызванная людьми полиция то останавливала работы сразу, то заявляла, что с документами всё в порядке и уезжала. И приходилось вызывать полицию снова и снова, по 3-4 раза подряд.

Тихо стало после коллективного визита граждан на Петровку 38 (15 октября). Потом последовало заявление Бастрыкина. Мы очень надеемся, что проблемы жильцов наконец закончатся.



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