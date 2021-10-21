Наблюдаем плевок правительственной структуры в Конституцию, теперь в статью 19 часть первую "Все равны перед законом и судом".

Как иначе расценить законопроект Минцифры о том, что СМИ, учрежденные федеральными органами власти, не должны сообщать об иностранном финансировании?

То есть, речь идет о том, что Минцифры на законодательном уровне пытаются установить правила, по которым государственные СМИ могут получать гранты от иностранных НКО, в том числе признанных иноагентами, но не должны отчитываться об этом. И есть - все остальные, которые должны.

Это означает, на мой взгляд, что уже на сегодняшний день, видимо, существуют такие государственные СМИ, которые подпадают под определение иноагентов, и которые правительственные структуры собираются вывести из-под удара.

Как юридически правильно было бы воплотить эту идею в жизнь?

Только так: Минцифры вместе с данным законопроектом должно внести и второй законопроект - об отмене ст. 19 Конституции Российской Федерации. Тогда все будет чисто с правовой точки зрения.

Однако поскольку равноправие перед законом является важнейшим принципом демократии, то необходимо будет отменять и действие части первой статьи 1 Конституции "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления". Если мы правительство на законодательном уровне пытается отменить один из постулатов демократического общества, то надо и Основной закон страны приводить в соответствие с этим понятием.

А это требует проведение референдума, т.к. статья первая Конституции входит в состав "защищенных" статей, изменять которые можно только общенародным голосованием.

Пресс-секретарь президента предложил дождаться разъяснений от министерства по антидемократическому законопроектному пассажу об отмене равенства перед законом. Я бы не ждал, а освободил соответствующих чиновников от занимаемых должностей, т.к. данные действия правительственных чиновников являются преступлением против основ конституционного строя (статья первая Конституции одной из таких основ является).

Или подождем словесной эквилибристики Минцифры с обоснованием того, что их предложение не имеет отношение к принципу равенства перед законом?