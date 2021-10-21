Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Наблюдаем плевок правительственной структуры в Конституцию

Опубликовано 21.10.2021 автором Вадим Горшенин, председатель Совета директоров Правды.ру в разделе комментариев 0

Наблюдаем плевок правительственной структуры в Конституцию

Наблюдаем плевок правительственной структуры в Конституцию, теперь в статью 19 часть первую "Все равны перед законом и судом".

Как иначе расценить законопроект Минцифры о том, что СМИ, учрежденные федеральными органами власти, не должны сообщать об иностранном финансировании?

То есть, речь идет о том, что Минцифры на законодательном уровне пытаются установить правила, по которым государственные СМИ могут получать гранты от иностранных НКО, в том числе признанных иноагентами, но не должны отчитываться об этом. И есть - все остальные, которые должны.

Это означает, на мой взгляд, что уже на сегодняшний день, видимо, существуют такие государственные СМИ, которые подпадают под определение иноагентов, и которые правительственные структуры собираются вывести из-под удара.

Как юридически правильно было бы воплотить эту идею в жизнь?

Только так: Минцифры вместе с данным законопроектом должно внести и второй законопроект - об отмене ст. 19 Конституции Российской Федерации. Тогда все будет чисто с правовой точки зрения.

Однако поскольку равноправие перед законом является важнейшим принципом демократии, то необходимо будет отменять и действие части первой статьи 1 Конституции "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления". Если мы правительство на законодательном уровне пытается отменить один из постулатов демократического общества, то надо и Основной закон страны приводить в соответствие с этим понятием.

А это требует проведение референдума, т.к. статья первая Конституции входит в состав "защищенных" статей, изменять которые можно только общенародным голосованием.

Пресс-секретарь президента предложил дождаться разъяснений от министерства по антидемократическому законопроектному пассажу об отмене равенства перед законом. Я бы не ждал, а освободил соответствующих чиновников от занимаемых должностей, т.к. данные действия правительственных чиновников являются преступлением против основ конституционного строя (статья первая Конституции одной из таких основ является).

Или подождем словесной эквилибристики Минцифры с обоснованием того, что их предложение не имеет отношение к принципу равенства перед законом?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можно ли жить в России, не нарушая закон?:
Результаты
Интернет-ТВ
О перспективах развития канала Социал ZA
О перспективах развития канала Социал ZA
21.10.2021
Пикет солидарности с рабочими Казахстана
Пикет солидарности с рабочими Казахстана
21.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Наблюдаем плевок правительственной структуры в Конституцию (0)
Итоги выборов: все победили, кроме народа. Что дальше? (1)
Явлинский сравнил "навальнистов" с "большевиками-ленинцами" (4)
Закончено расследование резонансного дела о хищении 120 объектов столичной недвижимости (1)
Авария на Ростовской АЭС (2)
О перспективах развития канала Социал ZA (0)
Здесь будет город заражён... (7)
Почему российский бензин в Казахстане стоит почти вдвое дешевле, чем в России? (7)
Половина россиян считают, что в России нельзя жить, не нарушая закон (22)
Пикет солидарности с рабочими Казахстана (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Газовая игра в покер глазами ЕС: принять инициативы Москвы или героически замёрзнуть
Дарья Митина Дарья Митина: Текущее - 2
Дарья Митина Дарья Митина: Рыбак рыбака
Дарья Митина Дарья Митина: В поддержку казахстанских рабочих
Дарья Митина Дарья Митина: Заткните фонтан
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss