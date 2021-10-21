Шойгу объявил о намерении совершить кругосветное путешествие #госдума #социалза #кпрф Обзор новостей с Анатолитем Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1 Путин подписал указ о нерабочих днях 2 Почти половина россиян считают, что в России нельзя жить, не нарушая закон https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Явлинский сравнил "Навальнистов" с "большевиками-ленинцами" https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Из фракции КПРФ предложили сделать ПЦР-тесты бесплатными 5 В Москве прошли переговоры с террористами «Талибана». Сергей Лавров назвал их «уважаемой делегацией» 6 Шойгу объявил о намерении совершить кругосветное путешествие вокруг Северного полюса 7 Выплаты компенсаций по советским вкладам заморозят до 2025 года 8 Закончено расследование резонансного дела о хищении 120 объектов столичной недвижимости 9 Авария на Ростовской АЭС https://forum-msk.org/material/news/1... *** Вот здесь вы можете помочь каналу (карта СБ) 5469 4009 0716 4961



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