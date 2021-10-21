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Московский листок

Шойгу объявил о намерении совершить кругосветное путешествие

Опубликовано 21.10.2021 в разделе комментариев 1

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолитем Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Путин подписал указ о нерабочих днях

2 Почти половина россиян считают, что в России нельзя жить, не нарушая закон https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Явлинский сравнил "Навальнистов" с "большевиками-ленинцами" https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Из фракции КПРФ предложили сделать ПЦР-тесты бесплатными

5 В Москве прошли переговоры с террористами «Талибана». Сергей Лавров назвал их «уважаемой делегацией»

6 Шойгу объявил о намерении совершить кругосветное путешествие вокруг Северного полюса

7 Выплаты компенсаций по советским вкладам заморозят до 2025 года

8 Закончено расследование резонансного дела о хищении 120 объектов столичной недвижимости

9 Авария на Ростовской АЭС https://forum-msk.org/material/news/1...

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Naturalist написал 21.10.2021 20:13
А за сколько дней?
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