Обзор новостей с Анатолитем Барановым.
1 Путин подписал указ о нерабочих днях
2 Почти половина россиян считают, что в России нельзя жить, не нарушая закон https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Явлинский сравнил "Навальнистов" с "большевиками-ленинцами" https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Из фракции КПРФ предложили сделать ПЦР-тесты бесплатными
5 В Москве прошли переговоры с террористами «Талибана». Сергей Лавров назвал их «уважаемой делегацией»
6 Шойгу объявил о намерении совершить кругосветное путешествие вокруг Северного полюса
7 Выплаты компенсаций по советским вкладам заморозят до 2025 года
8 Закончено расследование резонансного дела о хищении 120 объектов столичной недвижимости
9 Авария на Ростовской АЭС https://forum-msk.org/material/news/1...
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Naturalist написал 21.10.2021 20:13