Мнимая уверенность

Пресс - служба ЦК КПРФ помещает в партийной газете статью "Уверенность в будущих победах". Значит коммунисты планируют одержать несколько побед. Интересно бы узнать в чём?

Вся статья строится на выступлениях Зюганова и его чиновников по партии. Присутствовали на Совете левопатриотических сил генерал КГБ В.Соболев, С.Удальцов, В.Никитин, С.Шаргунов. Это они представляют 56 левопатриотических организаций? Кто то из коммунистов окончательно заврался.

Мне понравилось выступление коммуниста Л.Калашникова. В частности он сказал: "В условиях капитализма невозможно возродить СССР". Вы - нынешние коммунисты под Зюгановым конечно не можете восстановить не только Советский Союз, но и Россию как сильное и обеспеченное государство. Вы дармоеды на шее народа устроили себе безбедную жизнь и ничего не хотите менять. Рабство у вас в головах и скоро вы об этом будете говорить открыто. Тридцать лет народ живёт в нищете, а вы купаетесь в роскоши, поддерживаете политику президента. Вы даже не заикаетесь о возврате триллионов долларов вывезенные из страны олигархами, чиновниками, депутатами и просто ворами. Вас устроил бы повышенный налог на богатых, который вы предложили, но и этот проект фракция власти отстранила. Вы уже забыли о народовластии и предлагаете проект закона "Образование для всех". На большее вы не способны. Сейчас не это главное. Нужно отменить результаты выборов, но вы запретили коммунистам выходить на митинги. Это ли не предательство. Только массовые выходы народа могут решить проблему выборов и смены власти. Однако вас это не устраивает. Вас устраивает простая говорильня за которой никто не стоит.

Советский Союз можно было восстановить после 1996 года. Но можно не восстанавливать, а сохранить экономику РСФСР. Бывшие союзные республики сами бы пришли с просьбой включить в состав России. Экономика тысячи лет командует парадом. Почему в нынешней России не осталось друзей? Потому что мы нищие в отличие от вас коммунистов. И это послужило для Запада и США увеличить натиск на народ России. Правильно сказал на передаче у В.Соловьёва К.Шахназаров. США медленно но настойчиво работает в России и готовит по украинскому сценарию майдан в России. Власть на это не обращает внимание. У них получилось не только с Украиной , но и с Грузией, Молдавией. Под подпольным натиском США бывшие республики СССР отвернулись от России и на коленях лезут в НАТО. Ничего хорошего это нам не принесёт.

Прочитав статью коммунистов "Уверенность в будущих победах" меня заинтересовало заключительное выступление В.Кашина - руководителя Штаба протестных действий. "КПРФ за несколько десятилетий накопила огромный опыт по консолидации левопатриотических сил. Сейчас это опыт реализуется на примере Совета левопатриотических сил России". Не знаю как насчёт "огромного опыта по консолидации", и если он действительно есть то как его увидеть? Как и где вы его применяете и что из этого получается? На самом деле ни опыта, ни применение народ не видит. С 2013 года народ стал беднее на 10 % и где ваш опыт и главное для чего? Коммунист Зюганов может набраться опыта только действуя за одно с народом, но он его боится и за последние 15 лет с народом не встречается. Писал и ранее о встречах организовывая съезды, пленумы ЦК КПРФ, пресс - конференции, Советы. Но на них простых сметных не бывает и более того Зюганов с залом разговаривает только стоя за трибуной.

Далее Кашин говорит: "КПРФ по - прежнему придаёт большое значение уличным акциям протеста. Мы с улицы никогда не уйдём, мы врастём в неё с корнями". И когда вы были на улице? Когда возлагаете цветочки, так это не протестные действия а поминки. Надо отметить, что Геннадий Андреевич запретил коммунистам выходить на митинги. Владимир Иванович, вы об этом не знали? Возможно руководство КПРФ считает митингами встречу депутата с десятками зевак в подворотне? Почему вы отказались от Красной площади? Она что нужна только для парадов и почему власть запретила народу митинговать на площади? Её что построил В.Путин и какое отношение он имеет именно в главной площади страны, которую построил народ ещё до рождения президентов. В подворотне вас не видят и не слышат. Ваше материальное положение затмило разум, вы не хотите ничего менять, вас устраивает дармоедское существование с зарплатой министра.

В городе Ярцево, Смоленской области коммунист Н.Новосёлов стал главой города после выборов. И это является победой для лидера партии? Теперь в городе будут строиться предприятия, повысится зарплата, заморозят цены и налоги по ЖКХ? Он ничего подобного сделать не сможет, потому что политика делается не в Ярцево, а в Кремле.

Неделю газета "Правда" выходила без комментариев Геннадия Андреевича. Он не мог предположить, что его предательство так быстро затихнет и он снова в своей роли. Теперь в каждой газете его статьи. Всё вернулось нс круги своя. Можно предавать и далее или много говорить и писать, но реально ничего не делать.

Президент даровал выходные дни с 30 - го октября по 7 - ое ноября с оплатой. Народ как пред смертью и заранее, и сейчас раскупил билеты на отдых в Турцию и на юг России, в том числе и в Крым. Их не волнует приобретение документов позволяющих противостоять коронавирусу. На днях журналист из Крыма сообщил, что есть гостиница в которой за 8 дней пребывания на заплатить около двух миллионов рублей. И места не пустуют. Есть чуть дешевле - по шестьсот тысяч. Вот ведь как власть разделила народ. Почему бы прокуратуре не поинтересоваться откуда такие капиталы?