Больше 2,5 миллионов россиян уволили за квартал

За второй квартал 2021 года крупные и средние российские компании покинули 2,66 млн работников – рекордное количество для данного периода как минимум с 2013 года. Об этом сообщает исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенное на основании данных Росстата.

Согласно данным, в показателях учитывались только случаи официального трудоустройства, цифры малого бизнеса и неформального сектора отражены не были.

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Как понять, много это или мало?

В нашей, богом спасаемой стране официально проживает более 145 миллионов граждан, и на фоне такого числа 2,66 миллионов выглядят не впечатляюще, всего 1,83 процента. Ну, почти два...

Однако ж если представить себе толпищу в два с половиной миллиона... Дурно делается, два Новосибирска.

А сколько у нас официально работающих?

Число занятых на работе граждан России к концу 2020 года достигло минимальных значений с 2011 года — к концу года число занятых россиян снизилось до 70,77 млн человек, а число безработных в течение 2020 года достигало 4,6–4,7 млн человек, сообщает Росстат.

Это конец прошлого года. А теперь добавим сюда еще 2,66 миллиона уволенных за второй квартал текущего года... Получается 3,75 процента. А ведь это за квартал, а кварталов в году, как известно, четыре...

То есть по самым оптимистическим прогнозам (хотя откуда взяться оптимизму?) по итогам года безработными окажутся миллионов 10-15. И это, как было сказано выше, без учета малого бизнеса и неформального сектора.

На днях Путин объявил, что главным врагом России является бедность.

А откуда богатство возьмется при такой безработице?

А.Б.