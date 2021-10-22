Путин запутался в противоречиях не меньше современного капитализма

В ходе выступления перед Валдайским клубом президент Путин наговорил массу противоречивых вещей, успел удивить, обнадежить, относительно адекватного понимания им происходящего в мире, и тут же лишить всяких надежд.

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», — заявил Путин.

По крайней мере вопрос поставлен правильно. Правильнее, конечно, было бы сказать не про «существующую модель капитализма», а про капитализм, вообще, поскольку «существующая модель» есть результат естественного развития этого способа производства и никакой другой быть не может.

Дальше все уже печальнее. От констатации тупика капитализма, который аккуратно назван «существующей моделью» есть два пути, либо идти вперед, преодолевая капитализм и создавая новое общество, на новых принципах, либо продолжать путаться в безвыходных, ведущих к гибели цивилизации противоречиях, пытаясь изобрести какую-то новую модель, неработающей системы.

Капитализм – это система самовозрастания капитала, имеющая предел своего развития, который к сегодняшнему дню уже достигнут. Коммунизм в этом смысле есть не какая-то доктрина, а способ выхода из противоречий, созданных капитализмом. Этот выход достигается за счет устранения частного собственника из экономики и перехода к плановой разумной экономике в размерах планеты, где люди совместно, в общих интересах управляют и развивают свое общее хозяйство. Такие перемены необходимы и по своей сути являются революцией.

Увы, но всё остальное, что говорил Путин показывает полное непонимание существующей необходимости. «Революция — не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление», - повторил Путин заезженную глупость, ставшую чем-то вроде молитвы для правящего класса.

Учитывая окружение Путина и его консервативные взгляды скорее можно предположить, что Путин будет среди тех, кто готов попытаться сбросить человечество в новое средневековье, уничтожив производительные силы, созданные человечеством за столетие и вернув народы к уровню потребления 19 века. Собственно, растущую бедность, падение покупательной способности населения господа капиталисты уже называют «новой нормальностью».

Путин привычно наговорил старых глупостей про мораль и ценности, пнув по пути большевиков.

«Нынешняя модель западных ценностей имеет схожести с марксисткой «человеческой моралью». Большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы марксизма Маркса и Энгельса, тоже объявили, что изменят привычный уклад не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества, развращения вековых ценностей, отношения людей вплоть до полного отказа от семьи. Такое было», - рассуждал российский президент.

Кто бы ему рассказал, что ценности и мораль меняются с развитием человечества. И то, что сам Путин сегодня считает моральным и нравственным, пару сотен лет назад считалось бы «развращением вековых ценностей». Здесь и развод с супругой, и дочери, занимающиеся карьерой, а не живущие у мужа на кухне. А куда делись ценности родоплеменного строя, когда-то правившие на Руси, не хуже, чем в Чечне. Я уже не говорю о таком разврате, как объявление равенства всех перед законом, потому как традиция предполагает наличие неравных в правах сословий. Путин, очевидно, не видит, что всё развитие человечества есть освобождение от традиционных ценностей в сторону большей свободы для человека. Путин продолжает постоянно что-то говорить о семейных ценностях и не видит, что институт семьи сегодня и в 19 веке - это совершенно разные институты.

На самом деле, у человечества есть только одна ценность, к которой оно движется через все ужасы и несвободы классовых цивилизаций. Эту ценность сформулировали Карл Маркс и Фридрих Энгельс в «Манифесте коммунистической партии». И звучит она так: «Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Цель истории в том, чтобы добиться свободы для людей, на пути к которой стоят как раз традиционные ценности, которые с развитием человечества вынуждены постоянно отступать, оставляя больше возможности для свободного развития. Вместе с традиционными ценностями отступает и произвол, понимаемый правящими классами, как свобода, но в действительности являющейся её противоположностью.

Хорошо, что Путин хотя бы не был агрессивен и всё еще хочет выглядеть просвещенным правителем, понимающим требования века. Есть надежда, что, по крайней мере, не будут рубить интернет кабеля...