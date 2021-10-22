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Московский листок

Путин обрушился на мировой капитализм

Опубликовано 22.10.2021 автором в разделе комментариев 5

капитализм путин цензура кремль
Путин обрушился на мировой капитализм

Существующая в мире модель капитализма исчерпала себя, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".

Я аж присел!

Неужели, думаю, Владимир Владимирович раскопал фикус и достал партбилет КПСС?

Путин подчеркнул, что в рамках капитализма уже невозможно найти выход из "клубка все больше запутанных противоречий".

Президент РФ также обратил внимание на неравенство в обществе по всему миру в условиях действующего общественного строя: "Даже в самых богатых странах и регионах неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству. Прежде всего, неравенству возможностей и внутри общества, и на международном поле".

А какой же вывод? А никакого!

В России именно при путине утвердилось социальное расслоение как одно из самых несправедливых в мире. 95 процентов национального богатства принадлежит нескольким сотням семей, а остальное население страны балансирует на грани нищеты. Причем большая часть уже не балансирует, а в эту нищету уже свалилось.

То есть российская, «путинская» модель капитализма явно для всеобщего употребления не предлагается. Сказать: «Делай как я!» Путин не может, хотя хотел бы, наверно, именно так его учили в школе самбо и дзю-до.

Более того, Путин всегда говорил, что он сторонник консервативный модели.

То есть современный капитализм исчерпал себя, он крайне несправедлив, но мы будем когтями и зубами защищать эту модель?



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Всего комментариев к статье: 5
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Спят в палатке парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме!(Жеглов) написал 22.10.2021 10:09
Совсем наглость потерял! Ободрал всю Россию как липку и на эти деньги сделал всех своих корешей, родственников, блюдей капиталистами-миллиардерами и еще че-то тама воняет против капитализма!
Даже его кореш - нищий балалаечник-виртуоз Серега Булдыгин стал долларовым миллиардером!
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(без названия)
Дждэжэдждж написал 22.10.2021 10:08
Касательно темы, то вовик живет в парадигме конторского идеализма, - ея "творческого" развития к "народному царю" а ля сев.корея.
В этой системе ценностей его "социальное государство" противостоит стихии неподконтрольных оному "капиталистов-кровопийц", экономически угнетающих массы налогоплательщиков и обворовывающих бюджет одним лишь фактом своего существования.
поэтому, всякая единственноверная догматика - весьма полезная для вовы дурь, - типо водки "Путинка" и пр.
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Re: Re: Слава России
Эжжджджд написал 22.10.2021 09:57
хм
применительно ко мне, превентивный бан - как нех делать, практически ежедневно, а то и не по разу
а тут - взывания с воззваниями
(пока без подвываний с завываниями - и то хлеб)
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Re: Слава России
хахахахахахахахахахххддд написал 22.10.2021 09:49
Тебе не надоело?
Или 70 рублей за одну какашку?
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Слава России
Пенсионер. написал 22.10.2021 09:35
За Путина за Единую Россию за достойную жизнь за светлое будущее за детей и внуков
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