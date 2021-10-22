Путин обрушился на мировой капитализм

Существующая в мире модель капитализма исчерпала себя, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".

Я аж присел!

Неужели, думаю, Владимир Владимирович раскопал фикус и достал партбилет КПСС?

Путин подчеркнул, что в рамках капитализма уже невозможно найти выход из "клубка все больше запутанных противоречий".

Президент РФ также обратил внимание на неравенство в обществе по всему миру в условиях действующего общественного строя: "Даже в самых богатых странах и регионах неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству. Прежде всего, неравенству возможностей и внутри общества, и на международном поле".

А какой же вывод? А никакого!

В России именно при путине утвердилось социальное расслоение как одно из самых несправедливых в мире. 95 процентов национального богатства принадлежит нескольким сотням семей, а остальное население страны балансирует на грани нищеты. Причем большая часть уже не балансирует, а в эту нищету уже свалилось.

То есть российская, «путинская» модель капитализма явно для всеобщего употребления не предлагается. Сказать: «Делай как я!» Путин не может, хотя хотел бы, наверно, именно так его учили в школе самбо и дзю-до.

Более того, Путин всегда говорил, что он сторонник консервативный модели.

То есть современный капитализм исчерпал себя, он крайне несправедлив, но мы будем когтями и зубами защищать эту модель?