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Московский листок

Пожалуй, я вчера был иноагентом

Опубликовано 22.10.2021 в разделе комментариев 0

шпион агент
Пожалуй, я вчера был иноагентом

Министерство юстиции объяснило включение движения в защиту прав избирателей «Голос» (является иноагентом) получением около 200 рублей от иностранки.

В документах, которые Минюст предоставил в суд в ходе оспаривания включения в список «иноагентов» «Голоса», говорится, что в апреле движение получило денежные средства «2 операциями в размере около 200 рублей» от Манукян Норайр Львовны — гражданки Республики Армении.

Письмо из Росфинмониторинга, который и зафиксировал этот «подозрительный» перевод, юристам «Голоса» отказались показать. Его видел только судья, который в итоге отклонил требования движения.

С таким же успехом можно признать иноагентом и меня – я вчера на рынке получил сдачу рублей триста от армянской женщины, торговавшей сыром.

Можно считать явкой с повинной.

А.Б.



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