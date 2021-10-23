Ковид-заговор властей

Представляю краткое изложение нескольких статей Кудрявцева (miguel_kud), моего бывшего соавтора, с которым мы вдрызг разругались. Он очень неплохой математик, кандидат наук, работал в Харькове, неплохо в отличие от ковид-диссидентов знает биологию и в частности признавал достижения Лысенко. Интересный взгляд на проблему. Полный разбор проблемы можно найти в живом журнале Кудрявцева (https://miguel-kud.livejournal.com/283861.html https://miguel-kud.livejournal.com/298881.htmlи др.) Для иллюстрации вот хороший ролик где математик играет с визуализациями моделей эпидемий (https://youtu.be/gxAaO2rsdIs?t=415). Хорошо показано что полумеры или не спасают - или даже могут ухудшить(!) ситуацию.

Часть первая

Итак. «В рамках инфооперация «Коронавирус» вспышку эпидемии целенаправленно используют для рассоривания народов, для воспитания взаимного неприятия уже между рядовыми гражданами, а не просто неприязни к иностранным государствам. Умудряются представить страну, больше всего пострадавшую в ходе трагедии на данный момент, – Китай – её же виновником, хотя оснований для такого обвинения нет, тем более после титанических усилий Китая по сдерживанию эпидемии и по добросовестному предоставлению другим странам образцов коронавируса и максимальной информации о природе болезни и её возможном лечении. В ходе информационной операции особые усилия пропаганды направлены на приучение населения к неадекватности, потере человеческого облика под воздействием раздутых страхов». 19–20 февраля 2020 года в посёлке Новые Санжары Полтавской области Украины имели место протестные акции. Причиной стало решение правительства Украины разместить в местном госпитале Национальной гвардии эвакуированных из китайского города Ухань. По мнению Кудрявцева, это был срежиссированный спектакль, выставляющий в позорном свете население Украины. Самостоятельно организоваться с такой скоростью для разбивания стёкол в автобусах жители села не могли, их просто запугали слухами и пригласили для массовки. Это простое применение стандартной технологии, которая безотказно сработает на любых обывателях. Почему-то намного меньше внимания уделено куда более позорному эпизоду украинской «борьбы с коронавирусом» – поведению сотрудников госпиталя из Львовской области, которые на радостях стали петь гимн, как только узнали, что к ним на карантин не везут эвакуированных из Уханя соотечественников. «Душу и тело мы положим за нашу свободу», – пели недоделанные гиппократы. Похожая история имела место быть разворачивается в подмосковном санатории: едва заслышав, что туда могут завести на карантин потенциальных больных, персонал в большинстве своём поувольнялся из санатория или разбежался в длительные отпуска. Это, безусловно, внешние инициативы. А как же клятва Гиппократа?

Впервые появилась возможность сразу, а не постфактум, наблюдать новую диверсию и осознавать кроющиеся за ней пружины и приводные ремни. Мы не знаем, насколько искусственно была вызвана вспышка заболевания в Ухане. 31 января 2020 г. о якобы расовой природе вируса в очень невежественном набросе пишет Несмиян. Как можно наработать методику создания вакцин к «расовым вирусам» «вообще», не зная, на какую конкретно уязвимость данной расы будет бить заброшенный врагом вирус и какие ещё особенности будет иметь, Несмиян пояснять не стал. Предназначение же фейка об избирательном расовом действии «уханьского» коронавируса (было) достаточно очевидно – заблокировать своевременные меры по пресечению его распространения в других странах. Одновременно дотоле малоизвестный китаист Н. Вавилов утверждал, что меры по введению карантина являются избыточными, несоразмерны реальной угрозе, и на самом деле есть способ местной власти Уханя осуществить диверсию против китайской экономики, с тем чтобы добиться свержения симпатизирующего России Си Цзин Пиня в пользу чисто проамериканской фронды «комсомольцев». Откуда у Вавилова такая уверенность в узко специальном вопросе эпидемиологии, так и осталось непонятным. Утверждалось, что «никакой коронавирусной эпидемии нет. По последним официальным сообщениям (преувеличенным) китайских властей заболевших около трех тысячи человек, умерло 106. Погибают по большей части пожилые люди, которые вообще плохо переносят пневмонию. Для сравнения, в РФ от всяких ОРЗ и пневмоний ежегодно умирает 40 тысяч человек. И это никого особенно не волнует». Вплоть до середины марта шли разнообразные объяснения, почему карантинные мероприятия либо избыточны (ибо слишком болезненны), либо не нужны (ибо инфекция угрожает только части населения, к тому же и так «ненужной»). В религиозной среде запускались идеи о недопустимости ограничений на традиционные обряды и о недопустимости временного закрытия храмов как эпидемически небезопасных объектов. С другой стороны, в расчёте на алармистски настроенную аудиторию, нагнеталась паника вокруг масштабов распространения заболевания. (Особенно в этом постарались В. Соловей и А. Несмиян, но так чтобы из неё следовал вывод о бесполезности принятия карантинных мер, а не реалистичный мобилизующий призыв.) Методичка на отрицание факта эпидемии и опасности коронавируса, на критику карантинных мероприятий, в том числе уже внутри РФ, стабильно и на том же интеллектуальном уровне отрабатывается в записях. Вбрасывается страшилки о чудовищном ущербе для экономики, которым обернутся карантинные мероприятия (как будто потеря сразу нескольких процентов населения при бесконтрольном развитии пандемии, как это случилось в Бергамо, не означает ещё большего ущерба и не повлечёт спада), что единственной гарантией избавления от вируса, как ни странно, является переболение им большей части населения, что никакие карантины никогда не спасли людей от пандемии (очень созвучно утверждениям обитающим в Интернете ковид-диссидентам – С.М.).

«Ненадолго отвлечёмся от этой секты и посмотрим на пост Кунгурова «Коронавирус – фейк. Дебилы победили» от 20 марта. Сформулировав тезис «болеть – полезно, хоть болезнь порой и убивает» (полезно – для стадного иммунитета популяции) и сообщив, что коронавирус якобы в десять раз менее смертелен, чем вирус гриппа, Кунгуров ретранслирует методичку, нужно как можно быстрее переболеть всем молодым, а стариков на это время изолировать, чтобы не заразились, и начнётся благорастворение в воздусях. Почему не применить ту же методику к чуме или оспе? Далее автор зачем-то уравнивает «уханьский» коронавирус с коронавирусами старого типа, вызывающими известные ОРВИ, сетует на якобы развившийся вокруг темы всеобщий психоз и ставит РФ в пример Великобританию и Швецию, которые предпочли «дать всем переболеть» (в Великобритании скоро счёт жертв уверенно перевалил за полторы тысячи). В смысловом плане Кунгуров был не оригинален и более или менее повторил «профессора медицины» Стэнфордского университета Джона Иоаннидиса о якобы тупиковости всеобщего карантина с абсолютно невменяемыми аргументами в поддержку максимального распространения болезни. 20 марта (за два часа до Кунгурова) число репродуктором (подобного взгляда – С.М. а это давняя идея олигархов об избыточности русского населения, то есть диссиденты играют по лекалам олигархов – С.М.) стал и Дерипаска, который заявил: «… нам всем нужно переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет, что вводить карантины «ни к чему, да и дорого». Наконец, под сомнение целесообразность карантинных мероприятий и успешность китайского пути поставил якобы вольный социолог Алексей Рощин, известный как sapojnik. Для общей характеристики этого персонажа достаточно заметить, что его журнал был заведён в январе 2003 г., т. е. в тот самый «инкубационный» период ЖЖ, когда создавшие площадку американцы населили её своими агентами, которым предстояло стать лидерами мнений. Далее, была устроена мегабаталия между «карантинщиками» и «антикарантинщиками», в ходе которой обсуждалась нужность либо ненужность карантина, необходимая степень строгости карантина, нужность и эффективность отдельных составляющих карантинных мероприятий, как то ношения масок и запрета на прогулки в парках. Это был увод обсуждения в сторону, ибо на самом деле главный вопрос был о цели предлагаемых защитных мероприятий – искоренять ли вирус всеми силами и возвращаться к нормальной жизни или долго-долго сожительствовать с ним, примирившись с вызванным адом.»

«В этом плане наглая ложь говорить, что, мол, весь мир, повинуясь указанию свыше, начал принимать нелепые ограничения, и только гордые Швеция с Белоруссией отказались. На деле наоборот: большинство стран мира, включая европейские страны, РФ, Швецию с Белоруссией, страны американского континента, Израиль, Турцию и многих других допустило заражение своих народов, различаясь только старательностью, с которой они изображали борьбу за ограничение хождения вируса.

А на противоположном полюсе – такие страны, как Китай, Вьетнам, Новая Зеландия, Северная Корея, Куба, которые поставили перед собой задачу подавить хождение вируса на своей территории и действительно поставили ситуацию под контроль, а какими методами они это сделали – второй вопрос. По этой же причине мы не должны обольщаться по поводу тех представителей власти и экспертизы, которые как бы добросовестно выступали за защиту людей от инфекции, но при этом даже не ставили вопрос о необходимости полного подавления опаснейшей болезни, а также позволяли свободный разгул ковидодиссидентских мнений и тем самым обеспечили себе удобных оппонентов – тех, кто ругал их за сами по себе защитные мероприятия, а не за намерение продлить циркуляцию вируса. Если б им было надо, они бы нашли способ заткнуть ковидоскептикам поганую глотку, а сами бы вынесли на повестку дня проблему искоренения вируса, а не ограничения количества заболевших.»



«К подложному вопросу о нужности и строгости карантина примыкает не менее подложный вопрос о его цене, то есть об экономических последствиях ограничений на экономическую активность. Были допущены сразу два подлога: последствия карантина просчитывались не по сравнению с той ситуацией, которая сложилась бы без его введения при свободном распространении коронавируса, а по сравнению с вариантом продолжения в стране нормальной жизни, то есть того, что существовало до коронавируса. Нет необходимости пояснять ущербность этого подхода. Очевидно, что вспышка такой страшной силы парализует страну даже без объявления карантина, просто из-за огромного числа жертв, коллапса здравоохранения и похоронных служб, взаимного отчуждения в страхе заразиться, и это даже если не считать долгосрочного ущерба от болезни – потери значительного процента населения и инвалидизации заметной доли его. Не говоря уже о том, что международный контекст всё равно не позволил бы сохранить экономактивность на прежнем уровне. Второй подлог анализа цены карантина состоял в заведомо ложном представлении о том, что, чем строже карантин, тем выше будет его цена. На самом деле, такой линейной зависимости нет и близко, поскольку цена карантина оказывается радикально разной в зависимости от того, подавляется ли быстро хождение вируса по стране или нет. Если да, то главные потери страна несёт в короткий период карантина, а потом возвращается к нормальной жизни (насколько это позволяет международный контекст). Если нет, то страдать от неполного карантина придётся очень долго, а толку практически никакого. В этом плане карантин на условные 100% получается намного дешевле, чем карантин на 1%, 50%, 99%. Думать, что стопроцентный карантин вдвое тяжелее, чем пятидесятипроцентный – такая же дикость, как думать, что дом с половиной отсутствующих внешних стен для жилья будет вдвое дешевле по совокупности приобретения и эксплуатации, чем дом с нормальными внешними стенами: ясно, что в первом случае дом невозможно будет отопить зимой. Дом с отсутствующей стеной – это не более дешёвое решение, а вообще не решение, так же и неполноценный карантин, который только ограничивает опасную инфекцию. Наконец, третья подмена – постоянное обмусоливание темы «оптимизации здравоохранения» и сокращения числа больничных коек. Не говоря уже о том, что подбор оптимальных параметров не решается максимой «чем больше, тем лучше» (ясно, что сокращение числа коек позволяет увеличить ресурсы на других направлениях, и чтобы найти оптимум, надо проводить менее тривиальный анализ), в случае коронавирусной пандемии увеличение коек для заразившихся и заболевших – не ответ. Ответ – предотвращение заражения и болезни, благо, все возможности для этого были. Здесь ненормально не то, что человеку нужно в реанимацию, а там не хватает места, – ненормально то, что он заразился и стал нуждаться в реанимации. Поэтому надо особо настороженно относиться как к той власти, которая гордится разворачиванием за полгода пандемии дополнительных коек, но даже не пыталась не допустить коронавирус в страну или искоренить его, так и к тем критикам власти, которые ругают её за то, что она недопустимо сократила число больничных коек во время реформы здравоохранения, но не говорят о том, что с самого начала не надо было создавать условия для их заполнения. И с той, и с другой стороны – либо крайне ограниченные люди, не способные самостоятельно проанализировать рассматриваемые ими альтернативы, либо сознательные враги, принимающие участие в дезориентации публики через подсовывание ей на рассмотрение ложных альтернатив и утаивание единственно верной.»



«Как показывает опыт Италии, поэтапное, ступенчатое ужесточение карантинных мер, когда в том или ином регионе карантин ужесточается только после того, как там набралось немало заболевших, способствует распространению болезни по всей стране. Даже введение жёсткого карантина на стадии широкого распространения инфекции даёт ограниченный и слишком медленный эффект из-за большого числа скрытых носителей, перезаражающих друг друга, а теперь к разносчикам, скорее всего, прибавятся и заражающиеся коронавирусом кошки. В результате, если мы хотим пресечь все скрытые, непроявляющиеся цепочки распространения вируса на стадии широкого его распространения, мы должны делать карантин настолько длительным, что это и в самом деле нереально. В итоге, та же Италия будет вынуждена постепенно ослаблять карантинные ограничения, ослабление приведёт к новым вспышкам заболевания из-за заражения от скрытых носителей (и дай Бог, чтобы их можно было выявить при помощи тестирования, а не как в случае с Надеждой Бабкиной!). Поскольку введение полномасштабного карантина будет уже труднореализуемым, для отслеживания и купирования этих случаев придётся вводить отслеживание всех контактов выявленного больного с помощью повсеместной электронной слежки. А пока этого не будет, то в случае с Италией хватит 200-300 скрытых носителей к моменту отказа от карантина или перезаражения от кошек, и все начнётся сначала. И при таком общем количестве больных наличие скрытых носителей и перезаражение от домашних животных неизбежно. Единственно эффективным способом реагирования является введение полномасштабного карантина по китайскому образцу в самом начале вспышки эпидемии. Его нужно дополнить поголовным тестированием для выявления скрытых носителей по корейскому образцу (даже понимая ограниченные возможности тестирования при таком количестве множащихся штаммов). Всё остальное – впустую потраченное время. Если эпидемию не ликвидировать, то экономика страны ляжет намертво. Останется только вводить оруэлловский контроль над всеми и каждым, чтобы сочетать ослабленный карантин с функционированием экономики.»



«Проанализируем теперь развитие эпидемии COVID-2019 в РФ. В середине марта даже внимательным обывателям стало понятно, что в РФ надо вводить жёсткий карантин с приостановкой пассажирского сообщения между регионами, кроме как с соблюдением особых условий контроля, и строгим карантином всех въезжающих в РФ из-за рубежа не в «самоизоляции на дому», а в обсервационных пунктах. Это позволило бы выявить и купировать очаги заболевания внутри РФ с сохранением карантина внутри них. Вместо этого руководство РФ до конца тянуло с перезревшими мерами и, более того, дало разбежаться по всей стране приезжим, а потом и заражённым москвичам по курортам, как тараканам по кухне. Мало того, заявление премьера с критикой решения региональных властей по ограничению межрегиональных перемещений выдаёт полное непонимание им проблемы. В результате москвичи дали уже менее 60% прироста заболеваемости (а ранее было более трёх четвертей). Эпидемия стала общероссийской.»

«Основываясь на препринте единичного шведского исследования с дорогим методом определения Т-лимфоцитов у весьма ограниченной категории лиц, Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ П. Волчков сделал смелое обобщение о формировании стойкого иммунитета к новому коронавирусу у большинства москвичей и невозможности второй волны эпидемии в столице. Уже сама форма подачи материала интервьюируемым производит впечатление диссонанса: с одной стороны, видно, что человек в курсе о неизученности явления и высокой неопределённости результатов, поэтому оставляет типичные для нормального учёного оговорки и даёт предельно грамотные формулировки, с другой стороны, он переключается на вполне уверенный тон, когда нужно констатировать процент москвичей с иммунитетом, прогнозировать невозможность второй волны и рекомендовать бороться с «пожаром» болезни «встречным палом», то есть не допуская лишней изоляции и позволяя населению «знакомиться с болезнью». (Ещё через полторы недели Волчков перенёс свои выводы на все мегаполисы РФ и сделал выводы: «Россия пошла по пути контролируемой естественной вакцинации… Судя по нашей статистике, которой я склонен доверять, в целом мы хорошо отреагировали на ситуацию с коронавирусом».) То есть, опираясь на ровно один оптимистический препринт, основанный на анализах in vitro, в рамках которых защищённость от вируса не была проверена с помощью реальных длительных полевых наблюдений, эксперт пренебрёг немалым количеством тревожных исследований, которые показывают то недолговечность приобретённого в результате болезни иммунитета, то серьёзные долговременные поражения иммунитета у переболевших людей.»

«В тогдашних выступлениях Собянина проявилось ставшее традиционным для современной РФ «постфактумное шапкозакидатество». Внезапно выяснилось, что нисколько не неожиданная эпидемия с тысячами погибших и десятками тысяч случаев подорванного здоровья, предотвратить которую было просто, – это хорошо, потому что в Нью-Йорке ещё хуже. Сравнение московского горе-результата с городами американской катастрофы, после которого получается троекратно или пятикратно лучший результат, напоминает старый советский анекдот:

– Знаешь, папа, я сегодня три копейки сэкономил!

– Молодец, сынок! А как?

– Утром я не сел в трамвай, а бежал за ним.

– Дурак! Надо было бежать за такси, сэкономил бы больше.

В восьмимиллионном Ханое знали об опасности заранее, предприняли необходимые меры и избежали массовых смертельных исходов. Вьетнамские власти достаточно было дождаться нормальной вакцины и привить население, не подвергая его массовому заболеванию.»

«Тогда в обиход «вошло представление, будто эпидемия COVID-19 должна расти-расти, наконец, «выйти на плато» по числу заражённых сразу после достижения пика, продержаться там какое-то время, и только затем постепенно пойти на спад. Естественно, с установлением заводил и бенефициаров этой идеи. Скорее всего, началось всё с неправильного толкования «плато» по общему (кумулятивному) числу заражённых в Китае, то есть ситуации выхода на практически нулевые новые случаи инфицирования: в других странах взяли себе более лёгкую, как тогда показалось, задачу – выйти на плато по ежедневному приросту больных, то есть, производной от кумулятивного числа заражённых. Трудно понять, с чего это вдруг вспышка новой болезни должна выходить на какое-то «плато», если только это не искусственно направляемый процесс. Можно представить, откуда берётся «плато» для старых, давно распространённых и известных болезней. Например, какое-то число населения теряет приобретённый ранее иммунитет, какое-то число входит в жизнь, эта часть населения становится уязвимой перед заражением и подхватывает инфекцию. Если прочие условия во времени не будут меняться, то при длительном «самосглаживании» процесса установится динамическое равновесие и получится то самое «плато». Однако, поскольку «прочие условия» очень даже меняются, например, ввиду смены сезонов, то никакого плато не наблюдается даже для «старых добрых» ОРВИ. А откуда должно получиться «плато» в ситуации с новой болезнью, от которой иммунитета почти ни у кого нет? Да ниоткуда! Мало того, при первом появлении этих болезней, ставших теперь уже старыми, выход на равномерный поток заражений вряд ли имел тот характер, о котором говорится, мол, сначала был рост от нуля до пика, затем выход на плато в районе пика и спад.»

Кудрявцев не увидел теоретических оснований для концепции «плато» «применительно к новому коронавирусу как якобы нормального, естественного, стихийного результата эпидемического процесса. Скорее всего, это глубоко ненаучная концепция, имеющая источником ту же спецслужбистскую фабрику смыслов, которая наклепала другие мемы, использованные при заражении планеты. Поразительно, что её беспрепятственно распространяли по всем каналам почти все говорящие головы, включая навальнистских критиков путинского режима, но никто не поднимал вопроса о том, что никакой физической закономерности в «плато» нет: при грамотном подходе жёсткие меры борьбы с инфекцией дают столь быстрый результат, что сразу после достижения пика по ежедневным заражениям идет очень быстрый их спад.»

«Первые месяцы 2020 года, во многом задавшие дальнейшую траекторию событий, сопровождались типичным потоком противоречивых сообщений и внешне хаотичных разнонаправленных управляющих решений, которые усиливали информационный туман. Такое сопровождение дезориентирует невнимательного наблюдателя и затрудняет выявление целевого вектора властных усилий, если мы хотим оценить действия государственных структур и возглавляющих их персоналий. Даже уяснив для себя, что к чему, исследователь зачастую не может донести это до других, потому что каждое его обобщение, основанное на проработке огромного материала, натолкнётся на подобранный пропагандистами «контрпример» – отдельное действие или даже внушительное количество, направленное совсем на другое и как бы опровергающее обобщение исследователя. Придётся признавать, что в действиях власти было много разного.»

«К сожалению, в картине останется огромный пробел, связанный с практически всемирным характером коронавирусной катастрофы. По-хорошему расследования, аналогичные сериалу «Информационный коронавирус», надо провести относительно всех стран, а потом выяснить силами правоохранительных органов, в каком управляющем центре и с какими целями было принято решение организовать заражение планеты, по каким каналам была распространена команда на содействие заражению и почему она исполнялась на местах. Для одного человека и даже группы эта задача неподъёмна, поэтому её выполнение в мои планы не входит. Тем не менее, хочу сразу сформулировать два замечания-предостережения относительно трактовки международной роли РФ в коронавирусном кризисе. Эти выводы основаны на моих (Кудрявцева – С.М.) личных наблюдениях за распространением коронавирусных мессиджей, однако подробно обосновать их со всеми нужными ссылками я не смогу.»

В случае пандемии коронавируса объективный интерес всех ведущих государств, которые имели возможность закрыть внешние границы, установить обсервацию приезжающих или эффективно и полностью отслеживать контакты, состоял в недопущении эпидемии на своей территории либо через превентивные меры (недопущение проникновения инфекции на национальную территорию и подавление возникающих вспышек через локальные карантины), либо через жёсткий тотальный карантин в случае широкого распространения болезни на территории вплоть до полного подавления вспышки. Это позволило бы значительными, но ограниченными во времени усилиями устранить внутренние очаги заражения и быстро вернуться к нормальной жизни. Примеры такого поведения в национальных интересах показали Китай, Вьетнам, Новая Зеландия. Никакого интереса ни одной ведущей страны в «сдерживании» эпидемии, длительном ограничении потока вновь заболевающих по сравнению с вариантом пресечения распространения инфекции не было и быть не могло, потому что это просто означало растягивание огромного суммарного ущерба на более длительный промежуток времени. Нельзя было допускать, чтобы большое число собственных граждан заболели коронавирусом, ибо ущерб от этого, ввиду тяжести заболевания, намного превышал ущерб от самых жёстких карантинных мер по уханьскому образцу (напомним, даже в очаге эпидемии китайцам удалось подавить вспышку менее чем за три месяца, и весной 2020 года это было общеизвестно).»

«В тех условиях прогнозировать дальнейшее развитие социальной ситуации было довольно трудно. В любом случае, РФ ждал экономический крах – либо из-за карантинных мероприятий, которые придётся продлевать по причине запоздалой реализации, либо из-за катастрофической заболеваемости и высокой смертности, либо из-за того и другого. Пока ограничимся констатацией того, что политика на всеобщее заражение действительно велась, а в реализации замысла сознательно участвовало огромное количество публичных фигур, запущенных по разные стороны ложно сформулированных споров для того, чтобы не допустить правильного понимания. Этим преступникам не может быть ни оправдания, ни прощения.»

Часть вторая

«Пожалуй, главным антидостижением первых полутора лет пандемии коронавируса в РФ стала нормализация катастрофы: ещё недавно немыслимые показатели заболеваемости стали восприниматься как естественный фон, множащиеся жертвы – как неизбежные, в публичном поле так и не появилось требования элиминировать инфекцию и восстановить безопасную жизнь. Напротив, заботливыми усилиями контролируемых извне когнитивной сферы, должностных лиц, провластных прихлебателей и оппозиции выращена и распространена система антиценностей, благодаря которым отсутствие строгих карантинных мер или недостаток принуждения к вакцинации, уже обернувшиеся сотнями тысяч дополнительных жертв, выставляются добродетелью, причём постоянно превозносится «позитивная» роль кремлёвского резидента, пресекающего жёсткие карантинные мероприятия и саму идею недобровольного вакцинирования. Практически все государственные подсистемы, которые должны были блокировать катастрофу, не сработали. Кое-как смягчают её только структуры Минздрава, старающиеся лечить заболевших в рамках доступных ресурсов и разработавшие, как минимум, одну эффективную вакцину от исходного штамма коронавируса – «Гамковидвак» («Спутник V»). Остальные подсистемы либо игнорируют беду (например, органы безопасности не пресекают прокоронавирусную деятельность должностных лиц и представителей когнитивной сферы, а то и напрямую крышуют всяческих несмиянов), либо прямо потворствуют ей (например, Роспотребнадзор блокировал своевременное подавление эпидемии и распространяет псевдовакцину «Эпивак-Корона», имеющую то ли нулевую, то ли отрицательную эффективность).»



«Страна ведёт себя, как истекающий кровью человек, которому не больно и который не понимает опасности. Вокруг бедняги столпились доброхоты, которые кричат ему: «Давай, давай! Молодец! Не вздумай останавливать кровь!» Число прямых жертв катастрофы только к концу года уверенно перевалит за миллион – и массы не ужасаются этим цифрам, а спокойно слушают отравителей, которые уверяют нас, что даже те слабые противоэпидемические меры, которые власти, всё же, изредка принимают, избыточны, а вот в странах, где к делу отнеслись серьёзно и потерь практически нет (Вьетнам, Австралия), – вот там-де настоящий ужас. На данном этапе рядовому обывателю доступны только индивидуальные стратегии спасения. И, как ни банально это звучит, в рамках индивидуальных стратегий нет ничего разумнее, чем комбинирование вакцинации и ревакцинации, использования средств индивидуальной защиты в людных местах и минимизации присутствия в инфекционно опасных локациях, а в случае заболевания – своевременного обращения к медикам. К сожалению, усилиями коронавирусной партии значимость этих мер сильно девальвирована. Всячески срывая жёсткий карантин весной 2020 года, коронавирусная партия пресекла подавление эпидемии и обеспечила себе удобный повод говорить, что жёсткие карантинные мероприятия не помогают и, значит, не нужны. Сорвав своевременное масштабирование производства и всеобщее применение созданной вакцины, коронавирусная партия добилась затягивания эпидемии до середины (уже почти конец 2021 года – С.М.) этого года. Наконец, обеспечив свободное сообщение с Индией прошедшей весной, коронавирусная партия добилась распространения в РФ «Дельта»-штамма коронавируса, против которого менее эффективны средства индивидуальной защиты и имеющиеся вакцины от коронавируса.»



«Снижение эффективности к новым штаммам вакцин, даже таких успешных, как Moderna, Pfizer и «Спутник V» (всюду далее мы будем говорить только о них), заслуживает отдельного комментария. Разработаны они были в расчёте на исходный, «уханьский» штамм коронавируса, и понятно, что изменения в шиповидном белке новых штаммов делают часть антител, вырабатывающихся после вакцинации или перенесённого заболевания исходным штаммом, бесполезными против новых штаммов. Но, всё-таки, к неизменным участкам белка эти антитела всё равно «прилипают», поэтому ограниченный защитный ответ остаётся. Только вот для полного предотвращения заболевания «Дельта»-штаммом нужно намного больше антител, чем для предотвращения заболевания классическим штаммом; если же их недостаточно, то вакцинация исходными вариантами вакцин только спасает от тяжёлого течения, а если совсем мало, то может и не спасти от смертельного исхода. (Правда, универсальных цифр для разных людей нет: у каждого свои границы защитного уровня антител, так как сказываются и другие факторы.) И если мы хотим защититься от «Дельта»-штамма коронавируса, то теперь надо либо переработать вакцину, либо сократить сроки между бустерными иммунизациями (чаще ревакцинироваться), чтобы поддерживать постоянно высокий уровень антител.»



«С точки зрения коллективной стратегии переходить с исходных вакцин на вакцины к «Дельте» можно, но рановато, потому что новый вариант вакцин долго испытывать, а ещё не вполне понятно дальнейшее движение коронавируса после ожидаемого срока испытаний, да и незачем, если в этом горизонте планирования (полгода-год) имеющиеся вакцины пока дают неплохой результат. А с точки зрения индивидуальной стратегии и выбора нет: если мы не хотим заболеть ещё и «Дельтой», то нужно ревакцинироваться (а переболевшим вакцинироваться), чтобы прожить это время более или менее спокойно. Думаю, что рекомендуемый сейчас срок ревакцинации в полгода после первой прививки примерно отвечает оптимальному для большинства популяции, хотя и великоват для лиц со слабым иммунным ответом. Очень жаль, что в РФ параллельно с вакциной на аденовирусной платформе не разработаны вакцины на платформе мРНК (тогда можно было бы ревакцинироваться вакциной другого типа, чем была изначально), но в отсутствие такого выбора остаётся ревакцинироваться однокомпонентным «Спутником Лайт» (при условии первой вакцинации двухкомпонентным «Спутником V»). Повторная иммунизация двухкомпонентной вакциной, по имеющимся на сегодняшний день данным, избыточна, потому что уже не увеличивает уровень антител по сравнению с однокомпонентной (в отношении длительности данных пока нет), да и незачем отнимать более дефицитную вторую дозу «Спутника V» у тех, кто пока вообще не привит. Это моя рекомендация в преддверии зимы тем читателям, которые ещё раздумывают, стоит ли ревакцинироваться и когда.»



«Лично я (Кудрявцев – С.М.) ревакцинировался 9 сентября – через 8 месяцев и один день после получения первой дозы. По нежелательным явлениям ощущения после ревакцинации соответствовали очень смягчённому варианту того, что было после самой первой прививки в ночь и утром 9 января. Температура на этот раз поднималась до 37,2, пульс до 111, сатурация снижалась до 95-96, один раз снизилась до 93, но стоило открыть балкон, как поднялась до 97. Началось всё, как и в январе, примерно через 11-13 часов после прививки, зато закончилось быстрее (часов за восемь). У более молодого читателя, который ревакцинировался ровно через полгода после своей прививки, а реакция была более сильной, не было и этого: в его случае ревакцинация обернулась только повышенной сонливостью. Из научного интереса я (Кудрявцев – С.М.) также сдавал анализ на антитела в конце июля (через полгода после второй дозы вакцины) и 1 октября (через 3 недели после ревакцинации). Через полгода после вакцинации титр упал вдвое. После ревакцинации «счётчик зашкалило»: результат оказался больше 400, но точной цифры не дали. (Правда, в отличие от предыдущих двух случаев, на этот раз перед взятием крови администратор зачем-то спрашивала у меня, вакцинировался ли я, когда и чем. Очень надеюсь, что хоть считали честно, а не просто поставили высокий результат, услышав о моей ревакцинации.) Таким образом ревакцинация позволила существенно повысить уровень индивидуальной безопасности хотя бы на ближайшие месяцы и хотя бы для штаммов коронавируса, не слишком далёких от исходного. Это, конечно, не даёт гарантии от беды в случае появления ещё более опасных штаммов, но когда это случится, тогда и надо будет смотреть. Псевдологику «раз вакцина не спасает от сразу всех потенциальных штаммов, давайте вообще не прививаться!», я не приемлю, потому что риск заражения даже теми штаммами, от которых спасает, очень велик, последствия в этом случае будут самые плохие, значит, убережёмся хотя бы от того, от чего есть защита. Аналогичным образом, я не приемлю нелепого испуга из-за того, что некоторые прививки требуют ревакцинации: как видно по тому же «Спутнику», ревакцинация проходит даже легче первой прививки, а эффект заметно более выражен».



«Кроме того, хотелось бы высказаться по поводу дичайшего поверья, разгоняемого антипрививочниками, будто перенесённое реальное заболевание даёт более полноценный иммунитет, чем вакцинация. Из этого принципа обычно выводят рекомендацию не спешить с вакцинацией (мол, если человек не из группы риска, то пусть лучше переболеет) и вакцинацией после болезни (мол, если человек переболел, то его иммунитет более стойкий). На самом деле, само по себе заболевание наносит сильный удар по организму, которого надо избежать (в отличие от «тренировочного» испытания вакциной), и якобы более стойкий иммунитет не стоит того, чтобы переносить этот удар. А ещё важнее, что относительно ковида нет вообще никаких фактических или теоретических подтверждений тому, что иммунитет после реальной болезни более стойкий, чем после прививки. Напротив, есть основания думать, что поствакцинный иммунитет более качественный (как минимум, антительный), потому что антитела адресно вырабатываются к тому конкретному белку, который и используется вирусом для проникновения в клетку, и организм в это время не отягощён общим воспалением всего и вся. Ответ на ревакцинацию в моём случае показал настолько хороший результат, что даже с точки зрения силы иммунного ответа это не хуже результата, который показывают при вакцинации многие реально переболевшие. Поэтому не испытывайте судьбу, обезопасьте себя и близких доступными средствами!»

От себя добавлю. Наконец-то я нашел в РФ человека, который понял проблему. Кудрявцев, как и я, считает, что наиболее надёжная оценка жертв болезни – это сверхсмертность в период эпидемии. И последнее. Бразильский сенат признал виновным президента Бразилии Ж. Болсонара, которому вменяют преступления против человечности - президент виновен в половине смертей от COVID-19 в стране, поскольку добивался развития коллективного иммунитета, намеренно задерживая закупку вакцин.