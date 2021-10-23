Кремль рушится от ветра

Три зубца на Кремлевской стене в Москве сломались из-за сильного ветра.

Доступ на Красную площадь временно ограничили, видимо, опасаясь не столько ветра, сколько стыдобы...

В ФСО подчеркнули, что никто не пострадал: "Из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду в Москве произошло обрушение строительных лесов площадью 20 квадратных метров с последующим повреждением трех мерлонов на кремлевской стене", — сказал представитель службы.

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А ничего, что крепости не должны рушиться от ветра, даже довольно сильного? Кстати, 18 метров в секунду - это просто смешно. По шкале Бофорта это просто "крепкий ветер", 8 баллов. Шторм начинается с 9 баллов и 21 метра в секунду, а ураган - это 12 баллов или более 33 метров.

Кремль - это средневековая крепость, причем не слишком-то и древняя. Арсенал в Венеции, с точно такими же зубцами, стоит на 400 лет дольше. Это не говоря уже о Великой китайской стене.

Крепость должна защищать от каменных и чугунных ядер, а не только от ветра. А тут - на видео можно разглядеть, настил из каких-то досок упал и разрушил зубцы, за которыми в старое время скрывались стрельцы, не опасаясь ни пуль, ни ядер.

Мы ведь знаем, что на внутреннее убранство кремля, на его техническое оснащение как резиденции главы государства тратятся баснословные суммы. А вот на поддержание стен в надлежащем состоянии, видимо, не очень...

В общем-то, кремль опять показал себя как символ России - показная роскошь дворцов и ветхие, истлевшие стены.

А.Б.