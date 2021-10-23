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Московский листок

Кремль рушится от ветра

Опубликовано 23.10.2021 в разделе комментариев 3

путин кремль
Кремль рушится от ветра

Три зубца на Кремлевской стене в Москве сломались из-за сильного ветра.

Доступ на Красную площадь временно ограничили, видимо, опасаясь не столько ветра, сколько стыдобы...

В ФСО подчеркнули, что никто не пострадал: "Из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду в Москве произошло обрушение строительных лесов площадью 20 квадратных метров с последующим повреждением трех мерлонов на кремлевской стене", — сказал представитель службы.

***

А ничего, что крепости не должны рушиться от ветра, даже довольно сильного? Кстати, 18 метров в секунду - это просто смешно. По шкале Бофорта это просто "крепкий ветер", 8 баллов.  Шторм начинается с 9 баллов и 21 метра в секунду, а ураган - это 12 баллов или более 33 метров.

Кремль - это средневековая крепость, причем не слишком-то и древняя. Арсенал в Венеции, с точно такими же зубцами, стоит на 400 лет дольше. Это не говоря уже о Великой китайской стене.

Крепость должна защищать от каменных и чугунных ядер, а не только от ветра. А тут - на видео можно разглядеть, настил из каких-то досок упал и разрушил зубцы, за которыми в старое время скрывались стрельцы, не опасаясь ни пуль, ни ядер.

Мы ведь знаем, что на внутреннее убранство кремля, на его техническое оснащение как резиденции главы государства тратятся баснословные суммы. А вот на  поддержание стен в надлежащем состоянии, видимо, не очень...

В общем-то, кремль опять показал себя как символ России - показная роскошь дворцов и ветхие, истлевшие стены.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Кыпс написал 23.10.2021 03:09
Кремль реставрировал господинчик один.
Звали его Павел Бородин.
"На-на-на-на-на,с нами Ксюша Собчак и Ксеня Бородина..."
В девяносто восьмом тоже зубцы летели,
было дело.
Тогда еще останкинская игла сгорела... .
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ТЕМНИЦЫ РУХНУТ....?
ИВАН СУХОВ написал 23.10.2021 03:06
Может это предзнаменование? Ведь столько лет ветры дули и ниче-
го не обваливалось.
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Спят в палатке парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме!(Жеглов) написал 23.10.2021 02:32
Когда Ботоксная крыса со своим кублом будет гнить в тюряге мы сравняем кремль с землей и посадим там картофель;
все же элитные кладбища подвергнем ревизии и утилизируем в канализацию останки всякой шушеры, включая бывших распальцовщиков сраной Йосика Сухоручку и Юрасика Филькинштейна.
А Вовку Ульянова все же похороним рядом с его матерью.
Особо тщательно зачистим Новодевичье кладбище.
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