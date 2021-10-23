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Московский листок

Вынужденные каникулы и стриптиз протеста

Опубликовано 23.10.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #социалза #кпрф

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Существующая в мире модель капитализма исчерпала себя, заявил президент России Владимир Путин https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Песков отметился в географии

3 Больше 2,5 миллионов россиян уволили за квартал https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Кому-то удалось реально помочь https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Россия будет совместно с Китаем помогать Афганистану,

6 В Казахстане продолжается волна забастовок в разных отраслях

7 «Голос» признали иноагентом за 200 рублей от армянской женщины https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Полмиллиона бастуют, более 30 тысяч танцуют

9 Стриптиз протеста!



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Вынужденные каникулы и стриптиз протеста
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