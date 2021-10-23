Вынужденные каникулы и стриптиз протеста

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Существующая в мире модель капитализма исчерпала себя, заявил президент России Владимир Путин https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Песков отметился в географии
3 Больше 2,5 миллионов россиян уволили за квартал https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Кому-то удалось реально помочь https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Россия будет совместно с Китаем помогать Афганистану,
6 В Казахстане продолжается волна забастовок в разных отраслях
7 «Голос» признали иноагентом за 200 рублей от армянской женщины https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Полмиллиона бастуют, более 30 тысяч танцуют
9 Стриптиз протеста!
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