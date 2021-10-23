Вынужденные каникулы и стриптиз протеста #госдума #социалза #кпрф Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1 Существующая в мире модель капитализма исчерпала себя, заявил президент России Владимир Путин https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Песков отметился в географии 3 Больше 2,5 миллионов россиян уволили за квартал https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Кому-то удалось реально помочь https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Россия будет совместно с Китаем помогать Афганистану, 6 В Казахстане продолжается волна забастовок в разных отраслях 7 «Голос» признали иноагентом за 200 рублей от армянской женщины https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Полмиллиона бастуют, более 30 тысяч танцуют 9 Стриптиз протеста!



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться