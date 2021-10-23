Ростов горел и гореть будет

Мы уже много писали о ситуации на Аминьевском шоссе 7 и 9. Ребятки-рейдеры (посланные «Пионер Финансом») периодически приходят в дом и методично переводят его в нежилой вид. Жильцы обошли все инстанции. Уже есть письма из управы о приостановке работ, предупреждение прокуратуры. Как с гуся вода. Когда жильцов много - они останавливают разрушение дома сами. Когда основная часть людей на работе - оставшимся остаётся только вызывать полицию. Полиция работы останавливает, иногда. Вызова так с третьего, четвёртого, пятого. Потом, после отъезда полиции, рейдеры вылезают и всё начинается сначала.

Впрочем, на Аминьевском шоссе, благодаря сопротивлению жильцов и огласке, разрушение шло медленно, а теперь, когда на постоянное (причём, постоянно освещаемое СМИ) позорище обратил внимание даже Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, в доме и вовсе стало тихо.

Бастрыкин обратил внимание на рейдеров

Там, где жильцов меньше, всё может быть и гораздо хуже. На Окской 28 к. 3 сначала непонятные люди сломали всё от стен до мебели. Потом жильцам объявили, что пока ремонт не кончится, они будут жить на Жигулёвской 3 к. 3. Теперь "Пионер Финанс" выгоняет их с Жигулёвской. А обратно на Окскую 28 к. 3 их не пускают.

И вот подобное происходит в Москве, поблизости от камер центральных телеканалов. Что же в этом случае мы можем увидеть в провинции? Ответ прост. Много большее.

Нет, понятно, что если город высосан капитализмом до сухой шкурки, если градообразующих предприятий нет, если практически единственный промысел для горожан – свой огород и поездка гастарбайтерами в регионы побогаче – в таком месте вряд ли кто-то будет подрабатывать массовым лишением граждан недвижимости – овчинка не стоит выделки. А вот если город домучен не до конца, и недвижимость в нём ещё чего-то стоит - тогда мы увидим настоящие чудеса, творимые невидимой рукой рынка.

Итак, Ростов-на-Дону. С одной стороны — провинция, с другой, по данным издания bloknot.novocherkassk — Ростовская область занимает четвёртое место в стране по количеству миллионеров.

А центр Ростова занят, в значительной степени, малоэтажной застройкой. Да ещё и значительная часть обитателей оного центра получили свое жильё при СССР, то есть, с точки зрения нынешних хозяев жизни – незаслуженно и на халяву. Естественно, невидимая рука рынка не могла не приступить к ликвидации подобной несправедливости.

Как говорят злые языки, ростовчан начали жечь еще в 90-е, но тогда, перед тем как поджечь, предлагали выкупить жильё за достаточно приемлемую цену. Автор материала подозревает, что поджигатели делали так не потому, что имели совесть. Просто в то святое для российского либерализма время жилищным бизнесом занималась мелкая (по капиталистическим масштабам) сошка, с не очень высокой крышей. И эта мелкая сошка опасалась доводить до крайности слишком многих людей одновременно.

Потом 90-е кончились, начались двухтысячные. К этому времени настоящие хозяева жизни поделили все заводы, газеты, пароходы. Поделили уголь и поделили нефть. А затем перешли от нефти ископаемой к нефти живой. Очень живо заинтересовались, а какое ещё ценное имущество у этой нефти осталось. Тогда-то лишенье граждан жилья сменило масштаб. Перешло из разряда крупной уголовки в разряд крупного бизнеса.

21 августа 2017 года – полыхнуло. В огне свободного рынка сгинуло более 160 домов. Лишились кровли более 700 человек. Погиб как минимум один.

Отметим, что люди видели странную картину тушения огня. Пожарные сначала приехали с опозданием и в количестве, явно не соответствующем масштабу проблемы. Затем долго не приступали к тушению. А когда приступили, то выяснилось, что одни гидранты наглухо выведены из строя, в других просто нет воды. Вот совпадение, а?

Изначально правоохранители квалифицировали произошедшее как поджог. Потом уничтожение нескольких кварталов одновременно как-то неожиданно стало несчастным случаем. Провода коротнуло. Коротнуло ли при этом водопроводы, ведущие к гидрантам, официальная версия умалчивает.

В настоящее время в Ростове идёт суд над не особо крупными чиновниками, назначенными виновными в произошедшем. На суде всплыло много интересного. Например, независимая экспертиза показала, что провода, представленные следствием в качестве улики (короткого замыкания) вообще не могут иметь отношение к линиям энергопередачи «Донэнерго» (характеристики у них другие).

Впрочем, вернёмся назад, к пожару. Получить компенсацию удалось примерно половине пострадавших. Если всем честно заплатить, то в чём будет выгода поджигателей. Остальным было отказано, как имеющим собственность, к примеру, бытовку на садовом участке.

Начали платить этим людям только после 4-х лет борьбы, да и то не в полном объёме.

К примеру, семья Антошиных владела раньше двухкомнатной квартирой. Той компенсации, которую им насчитали, хватило лишь на однокомнатную, причём, без отделки. В отписках на жалобы городская администрация издевательски называет квартиру (площадью 36 м 2) жильём бизнес-класса.

Ещё хуже дела обстоят у Максима Березнякова. Он вообще отказывается брать компенсацию, и не потому, что брезгует подачкой ввиду её малого размера (напоминаем, за утраченное жильё власти насчитали ему 800 тысяч). Причина гораздо проще. В настоящее время Березняков живёт в маневренном фонде (выделенному ему после пожара, в результате настойчивых обращений) и стоит в очереди на получение жилья. «Сейчас мне эти деньги дадут, из маневренного фонда выкинут, с очереди на жильё снимут - и я останусь на улице!» - комментирует Березняков свою ситуацию. В настоящее время идёт судебный процесс. Чиновники хотят всучить компенсацию через суд.

Отметим, что странные пожары в 2020 г. начались снова. Уже в другом малоэтажном районе Ростова. После того как данные факты были озвучены ростовскими погорельцами на организованной КПРФ видеоконференции с Правительством Ростовской области, разжигание рыночной стихии чудесным образом прекратилось.

Насколько? Если учесть, что 8 октября 2021 года Сити Менеджер господин Логвиненко заявил, что сейчас в старом Ростове (центр Ростова) стоят одни трущобы, а нужно застроить его новыми домами, то жителям Ростова следует опасаться новых пожаров либо иных, не менее разрушительных проявлений силы невидимой руки рынка!

Ну что ещё можно сказать? Когда-то мы жили при тоталитаризме, то есть при государстве, тотально заботившемся о всех своих гражданах. А теперь живём вот тут. Не пора ли возвращаться к тоталитаризму, как вы думаете? Благо книги, в которых написано, как это сделать, ещё не все запретили!