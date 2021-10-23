Мусорщики вышли на забастовку

Сегодня – 23 октября – четвертый день забастовки водителей и работников ТОО «Семей Тазалык» в городе Семей ВКО. Со слов работников предприятия, их главным требованием является – повышение тарифа на сбор, вывоз, переработку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Семей.

Работники предприятия сообщили, что они направили в государственные органы власти города Семей и Восточно-Казахстанской области информацию о своей акции протеста, а также об основном требовании забастовки. Но пока никто из акимата города Семей к работникам не вышел.

Почему вышли работники ТОО «Семей Тазалык» на забастовку? Причина проста. Без увеличения тарифа на сбор, вывоз, переработку и захоронение твердых бытовых отходов учредители предприятия не смогут увеличить им размер заработной платы. Один работник предприятия сказал, что цены на продукты питания, одежды «растут», а размер заработный платы остается прежний (была озвучен размер заработной платы в сумме – 70 тыс. тенге в месяц, примерно 11 600 рублей). Условия работы очень сложные, а работа непрестижная.

Руководство предприятия ТОО «Семей Тазалык» объясняет причину того, почему они не могут увеличить размер заработной платы для работников своего предприятия – все тот же низкий размер тарифа. Данный тариф не повышался с 2015 года, хотя цены за этот период на горюче-смазочные материалы, электричество и остальное увеличилось в разы. К слову, тариф в размере 190 тенге на одного человека является одним из самых низких в Казахстане.

Администрация ТОО «Семей Тазалык» говорит, что предприятие работает в убыток, поэтому городские власти должны предпринять все меры на повышение тарифа за вывоз и уборку мусора.

Водители и работники ТОО «Семей Тазалык» пожаловались также на тяжелые условия труда, на старую спецтехнику и отсутствие специальной одежды (сапоги, перчатки, курток и т.п.). Еще одним требование работников предприятия стало, чтобы администрация установила горячий душ, который смогут принять работники после тяжелого рабочего дня.

Работники предприятия ТОО «Семей Тазалык» намерены продолжить забастовку до тех пор, пока не будет выполнено их основное требование и связанное с ним повышение размера заработной платы.

Важно отметить, что городе Семей последние годы ряд забастовок организовали работники автопарка «Semey Bus», а теперь на акцию протеста вышли работники мусоровывозящей организации. Что означает: в городе Семей существуют системные проблемы в управлении города и организации жилищно-коммунального хозяйства.