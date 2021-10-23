Никто из коммунистов, которые прочувствовали предательство своего лидера, не выразили официально ему протест и не собрали кворум, чтобы заявить о лишении его председательства в партии. Почувствовав поддержку фракции Геннадий Андреевич продолжил никчёмную политику вешать народу лапшу на уши. В следующем номере "Правды" пишет статью "Главные требования времени: выход из тупика, устойчивое развитие". Сколько изведено бумаги на подобные лозунги, а реальных дел нет. Печатает подзаголовок "Программные инициативы КПРФ поддержаны миллионами граждан". И что это дало фракции и народу? Вам 15 дополнительных мест, а народу ту же нищету. Ваша фракция как была балластом в думе так и осталась.

Зюганов в политики дока, но он и его сотоварищи по фракции то ли не понимают, то ли сознательно из себя корчат придурков насчёт десяти миллионов. Эти миллионы народа привыкли ходить на выборы и считают это своим долгом. То есть самая сознательная часть общества. Ну не будут же они голосовать за партию власти и по инерции голосуют за коммунистов. Вы должны понять , что 10 миллионов ваших сторонников выборами проблемы страны и народа не решат. Они решат тогда, когда Геннадий Андреевич выведет их на улицу на мирную демонстрацию, что разрешено Конституцией РФ. Но перед Зюгановым такой проблемы не стоит. Он обозначил проблемы в газете, возможно проведёт пресс - конференцию и на этом его миссия по выводу страны из тупика закончится. На большее он не способен. Да и его товарищи по фракции прижились на народных харчах, ни за что не отвечая, и забыв о жизни народа. Законы принимаются без них и никто за бездействие с них не спрашивает. Не жизнь, а малина.

Однако недавно президент выдал в народ такую новость. Каждый депутат по истечению срока должен отчитаться за то, что не выполнены обещания, которые они давали перед выборами. На последних выборах я вообще не слышал выступления кандидатом от коммунистов и что они обещали народу не известно, за исключением того, что пишет Зюганов в партийной прессе. Коммунисты не плохо отреагировали на инициативу президента, никаких обязательств лично, а зарплата и льготы идут.

В статье Зюганов напоминает требование президента, которое он озвучил в феврале на встрече с руководителями парламентских фракций. "Люди требуют ощутимых перемен". После этого Зюганов направил президенту письмо в котором изложил предложения по выполнению требований. Выводы Геннадий Андреевич делает по итогам сентябрьских выборов. По его мнению поддержка партии власти сократилась, а коммунистов выросла. Однако конституционное большинства так и осталось за партией власти. но об этом он умалчивает. Лидер КПРФ хочет чтобы народ подумал, что коммунисты победили и предложения Зюганова будут исполняться. Сам то он конечно в это не верит. Он просто народ считает за дурачков.

Далее он критикует партию власти. "У неё отсутствует всякое стремление к формированию и реализации конструктивной программы". А у вас есть такое стремление кроме писем и статей, которые народ не читает. Сколько лет тираж держится на 100 300 экземпляров. Даже не хватает коммунистам, если их действительно 150 тысяч. Так зачем эта писанина? Большинство чиновников на местах являются представителями партии власти, которые плохо работают, что в конечном итоге приводит к хаосу и смуте. Так где ваша победа? Левченко, Грудинина сдали. Вы не работаете, вы просто издеваетесь над народом и хотите дожить до 2024 года для того, чтобы помочь президенту продлить срок ещё на 12 лет.

Сколько лет вы талдычите о Программе "Десять шагов к власти народа", принятой в Орле? Вы хотя бы изменили название программы. Даже Конституция РФ статьёй 3 утверждает, что носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является её многонациональный народ. Зачем повторять то, что утверждено Конституцией? Не надо быть попугаем. На основе этой программы по мнению Зюганова в июле этого года Академия наук представила свою программу достижения устойчивого социально - экономического развития. И что? А ничего. В Кремле, в правительстве есть свои программы, которые направлены на сохранения класса олигархов и буржуазии за счёт нищеты народа. Не зря В.Матвиенко назвала Р.Абрамовича героем.

Неужели Зюганов не понимает, что выражение своих предложений в газете не имеет никакого значения. Надо народу объяснять политику власти и жить среди них. По инициативе коммунистов дума приняла в 2014 году закон "О промышленной политике". И каков результат?

Буквально все политики, чиновники, эксперты говорят об инвестициях. А почему нельзя запланировать в бюджете необходимые суммы на конкретные проекты, на которые власть ищет инвестиции. Деньги есть, но они расходуются на другие не обязательные нужды, либо разворовываются. Инвестиции как правило поступают из - за рубежа, что закабаляет сперва это производство, а в дальнейшем мы окажемся на квартире в собственной стране. Ведь большинство крупных компаний уже не принадлежат России и они, как правило, зарегистрированы на Кипре и налоги уходят по месту регистрации. Это что такова политика Кремля? Более того на форуме президент снова заявил, что нельзя заставлять людей вакцинироваться. Он что решил уничтожить страну? Во многих странах ужесточают эту процедуру. Приходит бригада домой или в контору и всем делают прививки не спрашивая разрешения. Или в этом президент видит смысл демократии? 36 тысяч заболевших в день по России и более тысячи смертей. Такими темами Россия за второе полугодие потеряет миллион людей с учётом того, что не стали лечить другие болезни из - за перепланировки и от нехватки врачей.

И снова Геннадий Андреевич пишет о необходимости национализации стратегически важных отраслей. Кто нибудь может сказать сколько раз за 28 лет Зюганов говорил и писал об этом? В голове у него давно заклинило, однако этого он не осознаёт. Надо писать, говорить и главное делать. Может он это делает для народа, чтобы показать какой он смелый. А в стране ширится беспредел. Например, в Якутии с самолётов сбрасывают картошку. Нет других способов доставить народу продукты. Неужели Якутию превратили в остров? Что то не слышно чтобы вокруг копали канал.

Зюганов указывает наверное президенту: "Государство обязано признать недействительными все приватизационные сделки крупных собственников". На каком основании, если приватизация разрешена. Тогда и квартиры надо вернуть государству и народ бы это поддержал.

Не зря Зюганов дал слово президенту поддерживать все его начинания. По этому поводу пишет: "Благосостояние населения России находится на уровне 2010 - 2011 годов." А кто сказал, что в эти годы народ жил нормально? Разве зарплата и пенсии были на уровне ваших зарплат и пенсий. Нищета народа началась с 1985 года и продолжается по сей день.