В Москве очередной антирекорд по ковиду - пора сверлить дырочки для орденов

В Москве установлен антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших COVID-19. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Указ мэра был подписан вчера, меры целиком будут введены только с 28 октября, поэтому, конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится. Увы, сегодня мы имеем антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших - это больше 8 тыс. И, увы, мы не видим без введения этих мер возможности как-то снизить такую очень высокую динамику заболеваемости», - сказала Анастасия Ракова.

Она добавила, что в эту волну рост выявленных людей, заболевших коронавирусом, наблюдается уже шестую неделю и достигает 30% еженедельно.

«Это очень-очень много. Это создает огромную нагрузку на всю медицинскую сеть Москвы», - уточнила заммэра.

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Давайте я напомню, а то у нас что-то память совсем короткая стала.

Заммэра Ракову наградили за организацию работы по оказанию медицинской помощи

Только в апреле текущего года президент России Владимир Путин наградил заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Дама удостоена высокой награды за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

Однако, Москва номер один как раз по распространению коронавируса. И именно из Москвы коронавирус стал распространяться на другие регионы. Что там Ракова предупредила и предотвратила?

То есть наградили не за результат, а за усердие.

Представим себе, что пожарных награждали бы за усердие на пожаре! Дом сгорел, люди погибли, в том числе и сами тушившие пожар, а начальника пожарной охраны представили бы к ордену.

Или с военными - война проиграна, потери колоссальные, враг у ворот, а главнокомандующему - орден. За руководство поражением.

А ведь именно так выходит с этой эпидемией. В Москве за последние сутки выявили 8166 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии число заболевших в столице достигло 1 753 847. За сутки в столице скончались 79 пациентов с коронавирусом, общее число умерших от заболевания в городе достигло 30 537.

Потери армии в Первой чеченской войне составили 5334 человека, в 6 раз меньше. Но генерал Рохлин, командовавший войсками, отказался от звания Героя России, заявив: «В гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне — не слава России, а её беда».

Эпидемия коронавирусной инфекции тем более не слава России. И победы над этой эпидемией не просматривается даже в отдаленной перспективе. То есть люди будут болеть и умирать и дальше, под руководством оперативного штаба во главе с госпожой Раковой.

Зато у ордена "За заслуги перед Отечеством" еще три более высоких степени...