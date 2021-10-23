Евразийская ассоциация профсоюзов выступила против репрессий рабочих активистов в Казахстане

Президенту РК Касым-Жорматру Токаеву

Премьер-министру РК Аскару Мамину



Уважаемый господин Президент!

Уважаемый господин Премьер-министр!

Евразийская ассоциация профсоюзов (ЕАП) с тревогой наблюдает за процессом нарушения прав рабочих Казахстана на проведение забастовок и создание собственных профсоюзов. При этом данная общепринятая во всем мире борьба и деятельность трудовых коллективов в защиту своих социальных интересов на протяжении многих лет криминализируется и выставляется как преступная.

Последние события показывают, что эта практика только усиливается. Речь идет о решениях судов в отношении коллективов сервисных компаний ТОО «West Oil Software», ТОО «Techno Trading LTD» и ТОО «Кезби», в которых забастовки были признаны незаконными. В итоге более 15-ти рабочих активистов под разными предлогами были уволены, а у работодателей появляется возможность провести локаут и возможность истребовать через суд выплаты штрафов и компенсаций за недополученную прибыль и нанесенный ущерб.

Последнее решение суда города Жанаозена 18 октября о признании забастовки в ТОО «Кезби» незаконной также является показательным, так как возводит произвол со стороны работодателей в ранг законности и создает условия для полной вседозволенности в неисполнении действующего трудового законодательства РК. Дело в том, что последняя повторная октябрьская забастовка рабочих ТОО «Кезби» было ответом на аннулирование заключённого еще в июле меморандума между акиматом Мангистауской области, хозяевами компании и рабочими о повышении заработной платы на 50% и улучшении условий труда.

Более того, работодатель нарушил несколько положений коллективного договора, а также отказался начислять положенные по Трудовому Кодексу выплаты за сверхурочные часы работы и за трудовую деятельность во вредных условиях труда. Невыполнение этих положений законодательства и колдоговора никак не привлекли внимание акимата области, департамента труда и социальной защиты населения и прокуратуры, а виновными оказались лишь сами рабочие.

Кроме этого, были уволены несколько главных рабочих активистов, которые озвучивали требования и участвовали в переговорах от лица коллектива якобы за прогулы в момент проведения забастовки. Требование их восстановления на работе было также выдвинуто во время последней забастовки. Похожая схема была осуществлена властями и работодателями в отношении коллективов ТОО «West Oil Software» и ТОО «Techno Trading LTD».

Ясно, что вместо пересмотра кабальной системы оплаты труда, улучшения условий труда и принятие мер по соблюдению работодателями техники безопасности на производстве, в том числе посредством закупа нового оборудования и доведения до штатов бригад, власти решили использовать именно данный карательный метод воздействия на коллективы с целью недопущения новых забастовок.

ЕАП напоминает, что согласно Конвенции No 87 Международной организации Труда (МОТ) трудящиеся имеют право на забастовку, которое является составной и неотъемлемой частью права человека. Однако в Уголовном Кодексе существует целый ряд статей, карающих за участие, призывы и организацию «незаконных забастовок», а также норма по которой работников и членов профсоюзов могут привлечь за «разжигание социальной розни». Именно эти нормы используются в качестве средства давления как со стороны работодателей, так и властей.

Казахстан является членом МОТ, но до сих пор не выполнил рекомендации, связанные с приведением закона «О профсоюзах» в соответствии с конвенциями и пактами, которые Казахстан подписал. В итоге работники, лишенные фактически права на проведение забастовок и на создание своих объединений становятся беззащитными перед произволом хозяев и местных властей, не соблюдающих даже существующее трудовое законодательство.

Примечательно, что ни на одном из предприятий Мангистауской области власти так и не признали деятельность независимых профсоюзов, хотя коллективы постоянно выдвигали данное требование. Рабочие ТОО «Oil Constuction Company» даже провели митинг у стен акимата Мангистауской области с призывом легализовать деятельность первичной организации отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса.

Работники сервисных компаний также повсеместно выдвигали требование пересмотра итогов оптимизации производства и восстановления их предприятий в составе национальной добывающей компании «КазМунайГаз» и их дочерних компаний в регионе. Игнорирование всех этих требований, как и легализации независимых профсоюзов и заключения коллективных договоров и даже индивидуальных трудовых договоров, обязательно приведет к новому росту числа забастовок, на которые возможны ответные репрессивные действия властей.

Евразийская ассоциация профсоюзов призывает президента и правительство Казахстана не допустить повторения массовых репрессий десятилетней давности, когда даже по официальным данным в результате расстрела мирного митинга бастовавших нефтяников 16 декабря 2011 года в городе Жанаозене и на станции Шетпе погибли 17 человек, а многие были ранены и затем подверглись пыткам во время ведения следствия.

В канун десятилетия данного трагического и исторического события Евразийская ассоциация профсоюзов требует отмены решения судов о признании забастовок незаконными, противоречащих Конвенции No 87 Международной организации Труда и международному пакту о гражданских и политических правах, а также восстановления на работе всех уволенных активистов. Кроме этого, соблюдение свободы профсоюзной деятельности является неотъемлемой частью любого демократического государства и его отсутствие является основанием для новых разбирательств и слушаний в Международной Организации Труда.

Евразийская ассоциация профсоюзов также настаивает на освобождения из заключения лидера движения безработных Жанаозена Ержана Елшибаева как необходимое условия для урегулирования нарастающего напряжения и складывавшихся новых конфликтных ситуаций в нефтедобывающем секторе республики.

Председатель

Ассоциации Е.А. Куликов