"Красный путинизм" уже проехали

Господа капиталисты, как известно люди нервные и пугливые. Сейчас их испугала критика капитализма из уст Путина. Один из идеологов крупного капитала Аббас Галямов выдал тревожный пост по этому случаю.

«Вообще, когда человек так страстно критикует капитализм, ты ждёшь, что он объявит о начале движения к социализму. То, что Путин этого сегодня не сделал, не должно расслаблять. До 2024 года время ещё есть. Надо понимать, что старт социалистического проекта даст президенту несколько лет передышки. Общество обалдеет, обнулит значительную часть своих претензий к нему и сядет ждать результат. Потом, конечно, снова начнёт штормить, но соблазн купить эти несколько лет будет столь велик, что он вполне может попробовать. Когда ехать за счёт личного имиджа уже нельзя, можно попробовать впрясть в телегу идеологию», - волнуется господин Галямов.

Как основатель «Красного путинизма», хочу успокоить господина Галямова. Мы ещё 20 лет назад предположили, что Путин в своей попытке встроиться в ряды капиталистических стран «первого мира» доиграется до того, что его не только никуда не пустят, но и загонят в угол, и вот будучи загнанным в угол он может повернуть и к социализму, хотя бы из чувства самосохранения. Сегодня очевидно, что это уже невозможно. Путин слишком далеко проскочил точку, в которой такой поворот был возможен. Идеальный момент был в 12-14 годах, сейчас поезд давно ушел.

Дело в том, что поворот к социализму – это в любом случае революция, пусть и сверху. А революция - это обязательно движение масс и полная смена элит. Для такого поворота у Путина нет уже достаточного доверия людей и нет никаких кадров. Кто-то может предположить, что дети Патрушева, Бортникова или Рогозина откажутся от миллионов, сдадут свои пакеты акций, согласившись на национализацию корпораций, создание отраслевых министерств и переход к плановой экономике. Будучи на пике Путин ещё мог, пугая своё окружение народом, который его поддерживает, попытаться их принудить к чему-то подобному. Теперь на это нет ни одного шанса. Всё что может Путин и его режим – это забаррикадироваться в углу, выставить ракета и ждать внешних перемен, оставляя при этом открытый рынок и свободное движение капиталов, которые являются источником их собственного богатства.

Социализм, конечно, неизбежное и близкое будущее, альтернатива которой гибель цивилизации, но не стоит подозревать в этом Путина. Правда, своим поведением, раскачиванием мировой капиталистической системы, он невольно может посодействовать победе коммунизма в планетарном масштабе.