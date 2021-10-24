СК обещал помочь. ДГИ продолжает демонтаж дома

22 октября 2021 г. жильцы дома 5/1 по улице 50 лет Октября коллективно навестили Следственный комитет. Причина их недовольства достаточно очевидна.

Около 20 и более лет назад они получили жильё от ПАО «Мостелефонстроя». В 2019 г. суд вынес решение – дом перешёл в собственность города Москвы.

Отметим, что именно это (передача здания общежития в городской жилой фонд) и должно было произойти по законам РФ.

Далее по ст. 7 закона «О введении в действие жилищного кодекса» за жильцами должны были признать права на заключение договора социального найма, но…

Но ДГИ (видимо, в целях экономии и оптимизации) признало права только за частью жильцов. Их переселили, что же до остальных, цитирую по их открытому письму:

«После общения с сотрудниками ДГИ, нам сказали, что мы можем подать заявление на договор соцнайма, после подачи заявлений, приходили отписки (отказы) о том, что на наши комнаты нет кадастровых номеров, (обратитесь в БТИ). После обращения в БТИ, и с письмами от БТИ (предоставленных планов), нам сказали, что номера не сходятся с номерами ДГИ, и они не имеют права на заключение договоров. И предложили подождать до оформления кадастровых номеров. Это всё происходило в сентябре 2020 года.

До сих пор никаких подвижек по нашему обращению НЕТ».

Странное какое-то колдунство с кадастровыми номерами вышло. Напоминает немножко намеренное мошенничество с целью лишить людей жилья. Не находите? Особенно, если посмотреть на дальнейшее:

«В 2019 г. по решению суда здание перешло в собственность г. Москвы (ДГИ). Постоянные угрозы о выселении поступают от сотрудников ДГИ (в форме таких слов, что город не выделял нам эти жилплощади, вы всё равно проиграете в суде, так что готовьтесь к выселению и ищите себе жильё).

Полгода назад была выбрана управляющая компания «Жилищник». На многократные обращения в УК о предоставлении нам платежных квитанций на оплату коммунальных услуг, был получен ответ, что статус нас, как жильцов, не определён, нет никаких договоров».

Напоминаем, неуплата – один из способов выселить на законных основаниях.

Впрочем, ДГИ применил ещё и меры по активному выживанию жильцов.

«В июле месяце 2021 года, без предупреждения, или каких-то обьявлений о начале ремонта, начат капитальный ремонт.

На начальном этапе ремонт проходил на свободном от жильцов 3-м этаже. В течении трёх месяцев мы живём под грохот отбойных молотков и перфораторов…. Строители выломали балконный блок стеклопакетов в холле и нарушая все правила техники безопасности, начали выбрасывать строительный мусор (доски, куски бетона, стекло и т.д.) с балкона 3-го этажа, под которым находится единственный вход в здание, что представляет прямую угрозу жизни для нас и наших детей. (Есть видеозапись)

Периодически происходит отключение воды и света. 06.10.2021 г. человек, представившейся сотрудником строительной организации, сообщил нам о начале ремонта на 2-м этаже, где проживают жильцы с маленькими детьми. При вопросе предоставить документы на проведение работ, он ответил, что не обязан нам их показывать, а на вопрос, что будет с нами, сказал, что у него нет распоряжения относительно жильцов.

Ремонт планируется и в местах общего пользования (кухни, туалеты, ванные комнаты).

…Мы просим проверить, выдавались ли соответствующими инстанциями разрешения на капитальный ремонт в доме, в котором проживают, в том числе, и малолетние дети. И если выдавались, то на каком основании это было сделано».

Людей в Следственном комитете принял сотрудник 2-го контрольного отдела Давыдов Ф. А.

Он сообщил людям, что СК поможет им, что СК Москвы обратится в Солнцевский СК для проведения оперативной проверки под контролем Московского СК (вечером сотрудник солнцевского СК действительно опросил жильцов дома).

Далее городской СК обратится с вопросами по поводу происходящего к сотрудникам ДГИ.

А 23 октября в доме снова начались работы. Подчеркиваю, в субботу. То есть в то время когда по закону «о тишине» подобные занятие в принципе не могут проводится. По состоянию на 13 часов дня правоохранители безмолвствуют по данному поводу.