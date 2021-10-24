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Московский листок

Информатор по пыткам в саратовской тюремной больнице сам оказался в розыске

Опубликовано 24.10.2021 в разделе комментариев 1

тюрьма сизо онк
Информатор по пыткам в саратовской тюремной больнице сам оказался в розыске

Савельева, который передал записи с пытками заключенных правозащитникам, объявили в розыск. Сам он уехал из России во Францию, где попросил политическое убежище.

Проект Gulagu.net сообщает, что именно он передал архив видеозаписей с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области. 

Карточка Савельева появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России. 

***

Интересно, человек обнародовал сведения о тяжком преступлении, и сам же оказался в розыске.

Впрочем, Навальный, систематически публиковавший сообщения о преступлениях, тоже теперь в колонии шьет трусы для сотрудников ФСИН.

Видимо, Савельева, если Французская республика регит выдать его Российской деспотии, ждет тоже какое-то остроумное наказание. Например, помещение в ту самую саратовскую больничку.

И ведь кто-то вписал его в базу разыскиваемых лиц, какой-то суд, наверно, утвердил. И эти люди тоже, наверное, когда-нибудь предстанут перед судом, и тоже почувствуют на себе оригинальное чувство юмора правоохранительной системы...

А.Ю.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ходят в тайгу парою педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме!(Жеглов) написал 24.10.2021 01:35
На данном этапе все мысли Ботоксной крысы напряжены поимкой "террористки" Любови Соболь - вот над кем в первую очередь хочет поиздеваться Кривоногих-Кабаев.
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