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Московский листок

За предвыборные обещания никто не ответит!

Опубликовано 24.10.2021 в разделе комментариев 0

мухин интеллигенция
За предвыборные обещания никто не ответит!

Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний лицами, избранными на выборные должности. Соответствующий официальный отзыв кабмина размещен в думской электронной базе данных.

Законопроект внес в Госдуму в августе замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Парламентарий предлагал наказывать штрафом до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как посчитали в правительстве, установление уголовной ответственности с «использованием неконкретизированных оценочных формулировок» может привести к произвольному правоприменению. Как будто у нас судят как-то иначе.

В документе также отмечается, что в пояснительной записке к инициативе не приводятся статистические и иные данные, обосновывающие необходимость криминализации таких деяний.

Это совсем смешно – а если бы речь шла о статье за убийство, то требовалась бы статистика, показывающая, что смертоубийство приняло угрожающий характер?

Тем более, что преступником человека по конституции может назвать только суд. А теперь – не назовет.

Впрочем, Нилову еще крупно повезло – Юрий Мухин с товарищами за попытку внедрить закон об ответственности власти вообще получили уголовные сроки.

Обвинительное заключение по делу Мухина и других

А.Б.



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