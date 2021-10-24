Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ельцин-центр запретил "Агату Кристи"

Опубликовано 24.10.2021 в разделе комментариев 1

путин ельцин цензура кремль
Ельцин-центр запретил "Агату Кристи"

Ключевая екатеринбургская концертная площадка забанила ключевого екатеринбургского музыканта за политическое высказывание, которое не понравилось администрации площадки.

"Я считаю, что радикальная ЛГБТ-пропаганда несёт вред нашей популяции", - заявил музыкант.

- Оказывается, нести дичь в «Ельцин-центре» позволено только Дмитрию Быкову, Андрею Макаревичу или Людмиле Улицкой - участникам регулярного фестиваля «Слова и музыка свободы», - сообщила Дарья Митина, секретарь ЦК ОКП. - Но «свобода» в оплоте либерализма заканчивается очень быстро. Равны в праве на высказывание только те животные, которые равнее.

Остальным - молчать, будь ты живой легендой Свердловска/Екатеринбурга, будь ты рок-музыкантом.

Новость то хорошая. Классическая:

Свердловский обком запретил «Агату Кристи».

Такое уже было, и все помнят, чем для обкома закончилось.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7917 написал 24.10.2021 10:54
только с 1917 на Руси стали ставить мавзолеи, памятники и центры врагам русского народа?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можно ли жить в России, не нарушая закон?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин No13
Полный Делягин No13
23.10.2021
Правительство врет - цены будут расти!
Правительство врет - цены будут расти!
24.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правительство врет - цены будут расти! (1)
Эрдоган высылает 10 послов западных стран, включая США (1)
Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны (1)
40% россиян сменили сферу деятельности (1)
Ельцин-центр запретил "Агату Кристи" (1)
За предвыборные обещания никто не ответит! (0)
СК обещал помочь. ДГИ продолжает демонтаж дома (0)
Информатор по пыткам в саратовской тюремной больнице сам оказался в розыске (12)
Про власть и кость. Мысли бывшего запутинца (18)
Полный Делягин No13 (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Эрдоган поручил объявить персонами нон грата послов 10 стран, теперь главное не влезать
Дарья Митина Дарья Митина: Текущее - 5
Дарья Митина Дарья Митина: Текущее - 4
Дарья Митина Дарья Митина: И о свободе слова
Дарья Митина Дарья Митина: Лозунг дня
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss