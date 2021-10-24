Ельцин-центр запретил "Агату Кристи"

Ключевая екатеринбургская концертная площадка забанила ключевого екатеринбургского музыканта за политическое высказывание, которое не понравилось администрации площадки.
"Я считаю, что радикальная ЛГБТ-пропаганда несёт вред нашей популяции", - заявил музыкант.
- Оказывается, нести дичь в «Ельцин-центре» позволено только Дмитрию Быкову, Андрею Макаревичу или Людмиле Улицкой - участникам регулярного фестиваля «Слова и музыка свободы», - сообщила Дарья Митина, секретарь ЦК ОКП. - Но «свобода» в оплоте либерализма заканчивается очень быстро. Равны в праве на высказывание только те животные, которые равнее.
Остальным - молчать, будь ты живой легендой Свердловска/Екатеринбурга, будь ты рок-музыкантом.
Новость то хорошая. Классическая:
Свердловский обком запретил «Агату Кристи».
Такое уже было, и все помнят, чем для обкома закончилось.
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стоик7917 написал 24.10.2021 10:54