Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб рынку труда, но и стала для многих временем перемен: почти 40% россиян сменили сферу деятельности за это время.

Исследование основано на результатах опроса 1980 человек - мужчин и женщин от 18 до 55 лет. Большинство из них (38%) - люди в возрасте 35-44 лет.

Основными причинами смены работы у респондентов были закрытие организации (14%), проблемы с зарплатой (46%), сокращения (20%) и дополнительная нагрузка (20%).

В основном люди уходили из таких сфер, как бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, языки, продажи, розничная торговля. Чаще всего они переходили в IT - 11%, в сферу услуг - 14%, по 7% нашли себя в сфере транспорта или маркетинга, а 6% открыли свое дело.

Ничего в исследовании не говорится о снижении социального статуса. Допустим, человек с должности преподавателя вуза переходит в сферу транспорта - в такисты или курьеры, и начинает даже больше зарабатывать. Но как меняется при этом его социальное самочувствие?

А.Б.