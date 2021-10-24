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Московский листок

Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны

Опубликовано 24.10.2021 в разделе комментариев 1

сша война рф
Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны

К этой категории относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства. Туда же входят жители стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение американской визы из-за сокращения численности сотрудников консульства.

Как уточняется, россияне, если очень нужно, могут получить визу США в Варшаве.

Вообще у нас не 17-й век, и число граждан России, которым необходима американская виза, исчисляется сотнями тысяч, а может, уже и больше.

И США не Украина, закрыть которую тоже было болезненно, но не жизненно необходимо. А тут, извините, центр мира закрывается.

И в Варшаву просто так не сгоняешь – не 90-е, когда взял билет на Белорусском вокзале и без всякой визы утром в польской столице. Сейчас это гораздо сложнее.

Помимо граждан России в этот список попали жители Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. По этому соседству легко оценить нынешний уровень отношений РФ и США.

***

Популярность президента США Джо Байдена за первые 9 месяцев на посту пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны, пишет издание Telegraph со ссылкой на анализ результатов исследований Gallup, американского института общественного мнения.

Отмечается, что рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56 процентов до 44,7 процента), и такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга 10 предыдущих президентов страны. Ранее обладателем "рекорда" по самому быстрому снижению уровня поддержки был Барак Обама.

Слава богу, у нас все в порядке, и рейтинг Путина стабильно растет. Сейчас цифры поддержки Путина давно пробили порог в 100 процентов и к 2024 году выйдут на уровень, недоступный пониманию большинства граждан. А что?

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7917 написал 24.10.2021 11:04
"По этому соседству легко оценить нынешний уровень" деградации режима карлика?
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