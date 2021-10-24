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Московский листок

Эрдоган высылает 10 послов западных стран, включая США

Опубликовано 24.10.2021 в разделе комментариев 1

сша турция эрдоган
Эрдоган высылает 10 послов западных стран, включая США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов десяти стран.

Посольства США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции ранее выступили с призывом к Анкаре освободить правозащитника Османа Кавалу.

После этого МИД Турции вызвал руководителей дипмиссий и напомнил им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Ну что, Эрдоган крут. Выслать посла – это почти объявить войну.

Запасаемся попкорном. Главное - случайно или по дурости не принять чью-либо сторону…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7917 написал 24.10.2021 11:10
Сраиль обильно окакался от страха?
ждем приказ из Сраиля карлику о дополнительной поставке пушечного мяса в Сирию?
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