Социалистическая оппозиция на базе современной индустриализации

Автор этих строк убежден, что буржуазная демократия в России уже невозможна. Она не смогла конституироваться. «Умное голосование» на прошедших парламентских выборах, в частности, показало, что это маломощное оружие. Поэтому или туда, или сюда. Или единороссовский тоталитаризм – или подлинно социалистическая оппозиция с последующей революцией.

И зюгановцы, и навальнисты считают, что «умное голосование» еще поработает в этаком духе буржуазной социал-демократии. Но никакого решительного перелома не будет. Кремль освоился, и контрмеры эффективны. Поэтому выход только один – самостоятельная социалистическая оппозиция на базисе современной индустриализации.

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Отсталость России носит другой характер, чем некоторые даже левые активисты думают. К примеру, бытует мнение, что современная индустриализация означает крупные заводы, соответствующие многотысячные коллективы и так далее.

Но такая индустриализация УЖЕ ИМЕЕТСЯ! Хотите аж космический корабль – вот вам «Энергия», «Хруничев», «Информационные спутниковые системы» и тому подобное. Некоторые предприятия такого уровня отсутствуют даже в США. Хотите самолет – вот вам «Сухой», «Миг», «Ил», «МС-21» и в таком свете. Другое дело, чтобы самолеты строились быстрее; но это не вопрос больших и новых строек с многотысячными коллективами, а вопрос производительности нынешних. Хотите лекарства – вот вам «Спутник» с центром Гамалея, всякие «Фармасинтезы» и далее по списку. Хотите комбайны и тракторы с локомотивами – вот вам «Ростсельмаш», «Кировский завод», «Уралвагонзавод» и подобные. Хотите машину - вот вам не только иностранные сборки, но и отечественные «Камаз», «Урал», «Лада» и даже «Аурус». Другое дело, чтобы все комплектующие производились на месте – но ВОТ ИМЕННО, это не вопрос крупных заводов, а вопрос разнообразных поставщиков.

И уже ясно, что основная проблема в недостаточном развитии комплектующей и элементной индустрии! Те же проблемы с «МС-21» вызваны внешними «партнерами», кинувшими с поставкой компонентов (кто бы сомневался); и процесс забуксовал, и достаточно резко, по причине производства оных с чистого листа.

Поэтому крупная индустриализация в духе тридцатых прошлого века не нужна, и несмотря на определенную ностальгию. А в тысячу раз полезнее многочисленные и местные предприятия с небольшими коллективами, но быстро переналаживаемые, и выпускающие современные агрегаты, комплектующие, элементы и субстанции (плюс растущая сфера услуг, так тем более). Да вот, пожалуйста – именно такие предприятия и занимают основную долю рабочих мест в Евросоюзе! Так называемый средний и мелкий бизнес по удельному весу в ВВП той же Германии в разы больше, чем в России. И только когда качество насытится подобным количеством; когда крупная и сборочная индустрия будет обеспечена разнообразными комплектующими и составляющими – тогда и можно наращивать стратегические брэнды. И вот почему Германия – развитая страна; а Россия… и о чем подробнее ниже.

Никто не говорит об абсолютных категориях. Какие-то отрасли будут строиться и с нуля. Но все надо рассматривать в диалектическом единстве качества и количества. Если бы мелкий и средний бизнес был развит в современной России хотя бы близко к Евросоюзу, тот же МС-21 пошел бы в серию уже вчера. Но этот сайт специализируется вроде бы на политических темах, и причем тут тонкости индустриализации. А в том-то и дело, что мелкий и средний бизнес немыслим без демократии! Если крупные заводы, может быть, и требовали централизованных усилий в духе так называемого сталинизма; то средние и малые заводы могут быть построены уж точно в условиях демократии. А демократия – это явно политический вопрос.

Но в том-то и проблема, что российское левое движение застряло в прошлом. Диктатура пролетариата понимается примитивно и узколобо. Мол, чем больше рабочего класса, тем лучше. Неверно. Большой рабочий класс, впитавший мелкобуржуазные и мещанские элементы, теряет революционное качество, и становится рыхлым. Кстати, крах Советского Союза обусловлен этим в ГИГАНТСКОЙ СТЕПЕНИ. Та же компартия под двадцать миллионов членов оказалась профанацией и показухой. А вот относительно небольшой, но качественный и грамотный рабочий класс с соответствующей партией, и способный направлять трудовые массы РЕАЛЬНО – вот что такое современная диктатура пролетариата.

Поэтому не надо подменять основной тезис автора софистическим расширением или сужением. Оный ратует за мелкий и средний бизнес не в смысле «мелкобуржуазного перерождения» – никто не отменяет жесткую диктатуру пролетариата с отменой найма рабочей силы – а в смысле, наоборот, выжимания воды, и чтобы каждый был на своем месте. Образно, но верно говоря, идеал заключается в двадцати процентах высоко грамотного рабочего класса – и в восьмидесяти процентах трудолюбивого колхозного, кооперативного и индивидуального работника. НО О ЧЕМ И РЕЧЬ! Это и будет социальной формой современной индустриализации, когда на двадцать процентов мировых и стратегических брэндов с соответствующим рабочим классом и нужны восемьдесят процентов добросовестных и разнообразных комплектующих с таковыми работниками. Будет диктатура пролетариата от этого крепче, мощнее и прогрессивнее?!.. Риторический вопрос.

Но отсюда и необходимые политические формы. Советский принцип народовластия должен быть насыщен демократическими механизмами еще больше. Во-первых, кооперативная и индивидуально-трудовая деятельность должна быть социалистической обыденностью с честным налогообложением и крепким правовым статусом. Во-вторых, общественная самодеятельность в русле ТОС не только и не столько «цветочки-палисадники» - а это КЛЕТКА Советской власти, и из которой состоит весь организм. Именно ТОС могут демократизировать уровни бюджетирования (спустить их еще ближе к народу) с соответствующей комплексностью социально-экономического развития; и именно ТОС могут организовывать и защищать мелкое и среднее производство. А уж защита экологии, правильное градостроительство и комфортная среда, само собой.

В-третьих, разумеется, нужны советские выборы вплоть до уровня трудовых коллективов, и вкупе с равным республиканским статусом всех субъектов федерации. Автор говорил на эти темы столько раз, что можно остановиться на одном упоминании (подробнее здесь https://disk.yandex.ru/i/RRr4-gMDxYhB3Q Но эти меры настолько важны и кардинальны, что их невозможно переоценить.

В-четвертых, районная (муниципальная) собственность должна быть весьма широкой. Настолько широкой и мощной, насколько возможно, и чтобы федеральная собственность была уж совсем необходимой, но зато и реально нужной. И не мудрено. Уже СЕЙЧАС единороссы запаниковали, пытаясь фактически запретить МУПы. Но именно МУПы, если их пустить во все районные дела – в строительство, агропром, торговлю, ЖКХ, услуги – могут составить смертельную конкуренцию бандюганам-заошникам. Да даже составить конкуренцию и всякой монопольной бляди типа ритейлеров и иже с ними. Вот режим и забеспокоился; но тогда сюда и надо бить. А уж о развитии кооперативного движения со всемерной поддержкой индивидуального предпринимательства (без найма рабочей силы) и говорить нечего.

А раз так, российское левое движение не соответствует поставленным целям и по методам действия. Все настолько заскорузло в чрезмерной авторитарности, - мол, должен появиться (прилететь из космоса) всезнающий центр, который научит и спустит инструкции, и останется лишь выполнять, - что все встало колом. Но не будет инициативы с мест – ничего не будет!

Современная революция будет происходить не сверху-вниз, а снизу-вверх наподобие вышеупомянутой борьбы за сохранение МУПов или за всемерное распространение ТОС с кооперативами, и далее к комплексной борьбе за советизацию всего муниципалитета. Другими словами, вот некоторые левые интеллигенты любят щеголять фразой, что революции происходят в столицах. Это НЕВЕРНО и методологически, и фактически. Да что там говорить, - наоборот, только две революции произошли сразу в столицах, и подобно исключению из правил, - это французская и русская. А вот насчет всех остальных это еще очень большой вопрос. Если посмотреть внимательнее, то все началось с мест. Скорее всего, если назрела первичная и резкая индустриализация в соответствующем историческом контексте – то со «столиц». Но если нужна зрелая и демократическая модернизация - то уже с «провинций».

А раз так, то работа в муниципалитетах приобретает большое значение. Даже гигантское; потому что пример прогрессивных муниципалитетов и регионов, и разрастаясь подобно клеточной мутации, преобразует весь общественный организм. Еще раз, опять не надо заниматься софистикой, и перевирать автора, что не нужны организующие и федеральные революционные органы. Конечно же, нужны. Социалистическая революция без централизации не существует. Но эти органы не появятся по щучьему велению и моему хотению, а вырастут из низовой и народной самодеятельности советизации муниципалитетов, и далее по цепочке вверх.

Да и вообще, даже честные левые активисты подзабыли диалектику коллективного и индивидуального. Социалистический коллективизм без яркого индивидуального начала не существовал, не существует и не будет существовать. Если никто не начинает ЛИЧНО – то ничто и останется. Поэтому никакой пропасти между личным стремлением к достойной жизни и общественной собственностью или в виде индивидуального или кооперативного предпринимательства, или борьбы за хорошее рабочее место в МУП и федеральных организациях – НЕТ! Разница с буржуазным индивидуализмом только одна – отсутствие эксплуатации в виде найма рабочей силы. Если последнее отсутствует – все остальное в виде активного стремления к личному самовыражению и достатку правильно и необходимо. БОЛЕЕ ТОГО! Если материальный стимул масс отсутствует – то до революции как пешком до Луны. Поэтому плохо ли, хорошо ли, с пятого на десятое – но политическая деятельность рядового и массового трудящегося за свое счастье на вес золота. А раз так, начинать легче всего с муниципального уровня.

Поэтому вся эта показуха а-ля «Красная линия» и малоэффективна. Страшно далека она от народа. Ведь теория без революционной практики бессмысленна и неавторитетна (одна продажность Локтя чего стоит, и какая уж тут революционная практика) - а верхи без доверия низов беспомощны. Ведь не секрет, что сам Кремль хочет держать народ в ожидании вечного чуда а-ля победа Зюганова с соответствующей беспомощностью. Да и другие порхают по верхам повестки, навязанной самой властью, и при этом втюхивая мутные РПСС. И наоборот, любой трудящийся Ваня Сидоров, проявляющий политическую активность в своем муниципалитете или защитой прав индивидуальных предпринимателей; или организующий ТОС; или проталкивающий кооператив; или борющийся за выживание МУП; и таким образом, проводящий советизацию муниципалитета, и неразрывную с советизацией всего региона - делает для революции в разы больше, чем десятки «федеральных радетелей» за все хорошее против всего плохого. И еще некоторые удивляются, почему левое движение мало популярно среди значительной части трудящихся и молодежи. Так дело надо делать, соединяя индивидуальное с коллективным, а не маяться общими разглагольствованиями.

Более того, именно упомянутый Ваня Сидоров проснется значительным федеральным деятелем УЖЕ ЗАВТРА. Сама жизнь и практика вынесет его наверх. А популисты будут вращаться в чертовом кругу импотенции всегда. Политика и тусовка – разные вещи.

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Итого. Реальная индустриализация без развитого потребительского рынка и социальной сферы не существует. Одними ракетами сыт не будешь. Поэтому валовая экономика Советского Союза и стала буксовать к концу прошлого века. Дефицит и неразвитость сферы услуг стали социально неприемлемыми. Но страна кинулась из крайности в крайность. Сейчас другая напасть. Товары с услугами имеются – денег нет. Мало того, что МРОТ мизерный, так еще и инфляция с девальвацией. И почему и путинский режим прикажет долго жить, и уже с сегодня на завтра. И только реальный социализм с современной индустриализацией и демократическими формами «двадцать на восемьдесят» выйдет на широкую и стабильную дорогу.

Теперь о новых методах. Биться лбом в стену – пытаться овладеть федеральным и региональным уровнем без максимально демократической и муниципальной подготовки – дурочку валять. Поэтому, если стремиться к подлинному результату, то все внимание на начало начал в виде муниципалитетов, и некоторые принципы такой деятельности изложены выше. А кто захватит муниципалитеты с бюджетом, «фильтром», мощностями вплоть до организации выборов – тот и будет командовать политическим парадом скорее рано, чем поздно.

А вот согласятся ли навальнисты с их «умным голосованием» уже на советизацию муниципалитета – это очень большой вопрос. Согласятся - хорошо, и тогда автор неправ лишь в тактике достижения верной цели. Но трезво говоря, сомнительно. Об этом не говорится вслух, но понимается всеми заинтересованными сторонами, что «умное голосование» сошлось легко с зюгановцами по отсутствию принципиальной разницы. И те, и другие хотят лишь капитализм в духе буржуазной социал-демократии.

Ну, хорошо, оппоненты завоют все равно, что автор пытается расколоть оппозиционное движение. Тогда смысл всей статьи в лоб, и чтобы глазки не бегали по сторонам.

Первое: возможно падение путинского режима без предварительного захвата хотя бы части муниципалитетов путем их советизации?.. Если возможно, двиньте аргументацию. Если нет, тогда логически вытекающее второе: поддержит «умное голосование» советизацию муниципалитетов?.. Если поддержит, да аллилуйя. Но честно говоря, с какой стати. И наконец, третье: если зюгановцы и навальнисты с их «умным голосованием» не поддержат – то и отдельная социалистическая оппозиция нужна позарез.

И вот почему или туда, или сюда. Или продолжение единороссовского тоталитаризма вследствие фактической импотенции «умного голосования» (обидно для некоторых, но факт) – или реальная социалистическая оппозиция на базисе современной индустриализации, и смотри выше еще раз.

Кто согласен с предложенным, не тратьте драгоценное время на «стримы» популистов справа и слева, а займитесь советизацией своего муниципалитета здесь и сейчас. Вот уж действительная и конкретная демократия, и безо всякого бла-бла-бла.