Материя и форма в учении Фалеса и в истории классов России

Фалес – древнегреческий философ из Милета в Малой Азии, жил на рубеже 6-5 вв. до н.э. Фалес памятен человечеству тем, что выделил вещество как причину окружающих вещей.

В дальнейших философских учениях идея о веществе приобрела форму отношения материи и формы как сущности мира.

Материю для общества указал Маркс - это способ производства.

В России, после распада племен, имевших многоотраслевое хозяйство, наблюдались следующие способы производства: подсечное земледелие, двупольное земледелие, трехпольное земледелие натуральное, трехпольное земледелие товарное, коллективное товарное земледелие -колхозы, промышленное товарное производство посредством наемного труда.

Каждому способу производства соответствовала своя форма трудящихся и форма семьи. Семейное производство возникает после распада племен. Подсечное земледелие вела большая патриархальная семья, двупольное – малая патриархальная семья, трехпольное – моногамная семья, при промышленном товарном производстве труженик живет в городской моногамной семье.

Каждому способу производства соответствовал свой правящий класс. Правящий класс получил право собственности на племенную территорию с распадом племен. С этого времени начинается классовое государство. Правящий класс соответствует понятию «форма» в отношении «материя и форма».

При подсечном земледелии правили князья со своими дворовыми дружинами. При двухпольном земледелии появляется боярство. При трехпольном натуральном хозяйстве появляется мелкопоместное дворянство. При трехпольном товарном земледелии появляется земская интеллигенция. При промышленном товарном производстве – научно-техническая интеллигенция.

Это означает, что каждому способу производства соответствует свой классовый дуэт, состоящий из трудящегося и правящего классов. Трудящийся класс создает материальные ценности, правящий класс обеспечивает для него наилучшие условия труда с помощью законов.

Надо отметить национальные различия в формировании классового дуэта. В России переход к массовому товарному производству привел к появлению мелкотоварного крестьянство и интеллигенции. В Англии же к массовому товарному производству перешли сельские ремесленники по шерсти и джентри – мелкопоместное дворянство.

Каждая формация начинается с одного способа производства, а заканчивается другим способом производства. Поэтому в каждой формации рядом с существующим складывается новый классовый дуэт. Когда новый способ производства входит в противоречие с существующим законами, происходит революция, в которой побеждает новый классовый дуэт, и новый правящий класс создает новые законы, соответствующие новому способу производства.

Историю классовых дуэтов в России можно проследить по работам автора, выложенным в блоге: https://vk.com/public185540976

Из приведенных фактов следует, что существующая теория классовой борьбы о постоянном противостоянии правящих и трудящихся классов ошибочна. Трудящийся и правящий класс, принадлежащие одному способу производства, не воюют между собой, а сотрудничают, а противниками их служит классовый дуэт предшествующего способа производства.

В процессе смены способов производства уменьшается единица классового дуэта. Смена форм земледелия приводит к уменьшается размера семьи на одно крестьянское хозяйство: большая семья, малая, моногамная. Также уменьшается величина надела на единицу правящего класса: князья, бояре, мелкопоместное дворянство. С переходом к трехпольному товарному хозяйству в России появляется безземельный правящий класс – земская интеллигенция. При промышленном товарном производстве образуется класс рабочих наемного труда и правящий класс – научно-техническая интеллигенция, также наемный класс.

Совпадение формы наемного труда для трудящегося и правящего классов означает, что исчезло различие материи и формы в классовом дуэте, значит, исчезло основание для классового различия по форме собственности, следовательно, наступает конец классового государства в России - впереди только бесклассовое общество – коммунизм.

Положение о классовом дуэте и слиянии правящего класса и трудящегося подтверждает статистика.

В СССР статистика показывала численность рабочих и служащих суммой и отдельно выделяла рабочих, например, в 1988 г. рабочих и служащих было 117 млн. человек, из них 80 млн. рабочие (Народное хозяйство СССР в 1988 г., стр. 34).

Статистика современной России уже не делает различие между рабочими и служащими, между физически и умственным трудом, так как физический труд превращается в умственный труд по контролю за машинами. В структуре занятых деление идет только по уровню квалификации, что подтверждает стирание грани между интеллигенцией и рабочими, между правящим классом и трудящимся.

Итак, действительную историю развития классов в России можно обнаружить и понять только с позиции древней философии и производственного детерминизма Маркса, а тенденция слияния правящего и трудящегося классов в отношении к общественной собственности и уровню образования предсказывает переход к бесклассовому обществу.

Политическим партиям в России надо понять, что будущее у всех одно – следует завершить единство классов уравнением зарплат всех наемных тружеников введением неизменных и близких окладов. Неизменные оклады обеспечат рентабельность бизнесу и доходы государства, а институты частной собственности отомрут сами собой после выравнивания потребления всех людей на Земле.