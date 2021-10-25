40% россиян сменили сферу деятельности Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ 1 Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Информатор по пыткам в саратовской тюремной больнице сам оказался в розыске https://forum-msk.org/material/news/1... 3 «Ельцин-центр» запретил «Агату Кристи» 4 40% россиян сменили сферу деятельности 5 Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны 6 Восточная Украина начинает замерзать еще до зимы 7 Эрдоган высылает 10 послов западных стран, включая США https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Байден рекордно потерял в популярности 9 Таксисты стали выгонять пассажиров из машин



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