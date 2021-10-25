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Московский листок

40% россиян сменили сферу деятельности

Опубликовано 25.10.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #КПРФ

1 Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Информатор по пыткам в саратовской тюремной больнице сам оказался в розыске https://forum-msk.org/material/news/1...

3 «Ельцин-центр» запретил «Агату Кристи»

4 40% россиян сменили сферу деятельности

5 Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны

6 Восточная Украина начинает замерзать еще до зимы

7 Эрдоган высылает 10 послов западных стран, включая США https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Байден рекордно потерял в популярности

9 Таксисты стали выгонять пассажиров из машин



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40% россиян сменили сферу деятельности
40% россиян сменили сферу деятельности
25.10.2021
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Правительство врет - цены будут расти!
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40% россиян сменили сферу деятельности (3)
Ельцин-центр запретил "Агату Кристи" (5)
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Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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