Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Информатор по пыткам в саратовской тюремной больнице сам оказался в розыске https://forum-msk.org/material/news/1...
3 «Ельцин-центр» запретил «Агату Кристи»
4 40% россиян сменили сферу деятельности
5 Госдеп США отнес россиян к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны
6 Восточная Украина начинает замерзать еще до зимы
7 Эрдоган высылает 10 послов западных стран, включая США https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Байден рекордно потерял в популярности
9 Таксисты стали выгонять пассажиров из машин
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