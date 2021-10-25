Украина готовится нанести ракетный удар по Москве

Украина работает над своей ракетной программой, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович: "И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России", — цитирует его слова сайт телеканала "Дом".

Если запустить ракету из района Харькова, то до Москвы ей лететь чуть больше 700 километров.

Оперативно-тактическая ракета имеет максимальную дальность 500 километров, дальше она переходит в категорию стратегических.

Стратегические ракеты несут боеголовки с ядерным зарядом, иное не имеет смысла, поскольку точность попадания падает с ростом дальности, и неточность попадания компенсируется площадью поражения.

И вот как должна реагировать страна, на границах которой появляется неконвенциональное оружие, к тому же нацеленное на ее столицу?

Израиль обычно наносит превентивный удар. США, оказавшись перед подобной перспективой, были готовы начать войну с СССР, в том числе и ядерную.

А Украина в принципе, несмотря на развал промышленности, способна производить ракетную технику. Способна и создать собственное ядерное оружие, причем довольно быстро.

И зачем официальные лица из украинского руководства делают подобные заявления?

А.Б.