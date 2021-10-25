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Московский листок

Украина готовится нанести ракетный удар по Москве

Опубликовано 25.10.2021 в разделе комментариев 2

украина война киев
Украина готовится нанести ракетный удар по Москве

Украина работает над своей ракетной программой, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович: "И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России", — цитирует его слова сайт телеканала "Дом".

Если запустить ракету из района Харькова, то до Москвы ей лететь чуть больше 700 километров. 

Оперативно-тактическая ракета имеет максимальную дальность 500 километров, дальше она переходит в категорию стратегических.

Стратегические ракеты несут боеголовки с ядерным зарядом, иное не имеет смысла, поскольку точность попадания падает с ростом дальности, и неточность попадания компенсируется площадью поражения.

И вот как должна реагировать страна, на границах которой появляется неконвенциональное оружие, к тому же нацеленное на ее столицу?

Израиль обычно наносит превентивный удар. США, оказавшись перед подобной перспективой, были готовы начать войну с СССР, в том числе и ядерную.

А Украина в принципе, несмотря на развал промышленности, способна производить ракетную технику. Способна и создать собственное ядерное оружие, причем довольно быстро.

И зачем официальные лица из украинского руководства делают подобные заявления?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Кривоногих-Кабаев должен сидеть в тюрьме!
Ходят в тайгу парою педерасты старые! написал 25.10.2021 03:32
Наша братская страна должна наносить ракетные удары не по самой России, где еще встречаются вполне адекватные люди, а по точкам гнездования Ботоксной крысы и его шоблы.
1.Ракетный удар по Ново-огаревской даче, на которой жирует татарский вы6лядок Кривоногих-Кабаева одобрит вся порядочная Россия.
3.Можно также за границей рассправиться с дочками Ботоксной Крысы (одна жирует во Франции, другая в Голландии).
6.Можно заслать в Ленингад киллера для уничтожения Светки и Лизки Кривоногих!
-------
Вот такие удары надо наносить, а не убивать простых и очень хороших россиян таких как Я.
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(без названия)
ййййй написал 25.10.2021 03:29
Если ракета крылатая, то она может лететь и тысячи километров, и обладать точностью попадания.
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