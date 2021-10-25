Украина готовится нанести ракетный удар по Москве

Украина работает над своей ракетной программой, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович: "И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России", — цитирует его слова сайт телеканала "Дом".
Если запустить ракету из района Харькова, то до Москвы ей лететь чуть больше 700 километров.
Оперативно-тактическая ракета имеет максимальную дальность 500 километров, дальше она переходит в категорию стратегических.
Стратегические ракеты несут боеголовки с ядерным зарядом, иное не имеет смысла, поскольку точность попадания падает с ростом дальности, и неточность попадания компенсируется площадью поражения.
И вот как должна реагировать страна, на границах которой появляется неконвенциональное оружие, к тому же нацеленное на ее столицу?
Израиль обычно наносит превентивный удар. США, оказавшись перед подобной перспективой, были готовы начать войну с СССР, в том числе и ядерную.
А Украина в принципе, несмотря на развал промышленности, способна производить ракетную технику. Способна и создать собственное ядерное оружие, причем довольно быстро.
И зачем официальные лица из украинского руководства делают подобные заявления?
А.Б.
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Ходят в тайгу парою педерасты старые! написал 25.10.2021 03:32
1.Ракетный удар по Ново-огаревской даче, на которой жирует татарский вы6лядок Кривоногих-Кабаева одобрит вся порядочная Россия.
3.Можно также за границей рассправиться с дочками Ботоксной Крысы (одна жирует во Франции, другая в Голландии).
6.Можно заслать в Ленингад киллера для уничтожения Светки и Лизки Кривоногих!
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Вот такие удары надо наносить, а не убивать простых и очень хороших россиян таких как Я.
ййййй написал 25.10.2021 03:29