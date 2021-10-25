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Московский листок

Выборы закончились, и цены стали расти

Опубликовано 25.10.2021 в разделе комментариев 0

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин о росте цен, напрямую связанном с внутренней политикой.



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