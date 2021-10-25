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Московский листок

Спецслужбы и мошенники используют одни и те же технологии

Опубликовано 25.10.2021 в разделе комментариев 0

Специалисты предупредили о новой и весьма изощренной форме мошенничества с использованием смартфонов. И многим понятно, что вскоре появятся и более совершенные способа обмана.

Да, граждане должны быть бдительными. Но можно ли их защитить от жуликов, а главное — собирается ли кто всерьез этим заниматься на государственном уровне? Что касается блокировки оппозиционных сайтов, отслеживания активности граждан в соцсетях на предмет экстремизма или даже тотального контроля за разговорами, то решения принимаются быстро.

Взять, к примеру, закон Ирины Яровой, обязывающий всех сотовых операторов и интернет-провайдеров в течение полугода хранить все данные об активности пользователей. Но что касается пресечения мошенничества, всё оказывается слишком сложным.

#Госдума, #СоциалЗа, #АндрейИванов

Политолог Андрей Иванов обсуждает эту проблему с генеральным директором информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денисом Кусковым.

Канал политолога Андрея Иванова https://www.youtube.com/channel/UC1Ng...



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