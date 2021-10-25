С сегодняшнего дня я на 4 месяца под домашним арестом

В Москве с понедельника пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим, а работодатели обязаны перевести на дистанционку не менее 30% сотрудников, соответствующий указ ранее подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года (то есть 4 месяца) москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим – по месту постоянного жительства либо на даче. Работающие граждане вправе оформить больничный.

Мы не комментируем медицинскую целесообразность указанных действий, хотя искренне в ней сомневаемся.

У меня только один вопрос – вот как мне работать дальше? Заменить меня, извините, некем – я не знаю в России журналиста, способного ежедневно готовить обзор новостей и читать их в эфире. По крайней мере у нас на скамейке запасных такого нет.

Или в течение 4 месяцев демонстрировать вам на экране больничный лист? А что?

А.Б.