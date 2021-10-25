65 лет назад началось восстание в Будапеште. Сначала как еврейский погром

Его представляют сейчас как восстание против советской оккупации.

Меня упрекают, что я не люблю Украину. Это совершенно несправедливо. Я не просто люблю Украину и украинцев, я даже язык выучил, потому что им разговаривал Богдан Ступка.

Я не люблю нацистов, причем всяких, не только украинских. Даже венгерских.

Вот, приведу текст замечательного украинского журналиста Андрея Манчука, вынужденного сменить Киев на Москву из-за нацистов в его родном городе.

"То, что происходило, было не буржуазной революцией, а стихийным фашистским восстанием. Нежно любимый в России Дэвид Ирвинг, чьи нацистские взгляды, надеюсь, уже ни для кого не представляют секрета, писал в своей книге посвященной Венгрии 1956 года: «восстание, начавшиеся как старомодный еврейский погром, внезапно переросло в полномасштабную революцию». В этой фразе есть немалая доля истины. Во многих районах Венгрии «революция 1956 года» началась именно с избиения еврейского населения.

Так, 25 октября 1956 года в местечке Тапиошсентжиорджи были вырезаны пациенты еврейского дома престарелых. Три еврея были убиты в Мишкольце, а еще трех зарезали в местечке Таркал. 25 октября были избиты еврейские жители Мешоковежда и в Meжоньярада. В Хайдунаньяше события приняли форму открытого еврейского погрома, когда толпа пытала и грабила евреев – по свидетельству еврейских беженцев в Канаде, евреи спасались от погромщиков по крышам домов. В Дебрецене резня еврейского населения шла по заранее заготовленным спискам. В деревне Tарпа демонстранты требовали повесить живших в их общине евреев, но в итоге ограничились «только» их избиением.

В городе Матэ-Залка антисемитские демонстрации повстанцев сопровождались обвинением евреев в том, что они пьют кровь христианских младенцев – и евреи были вынуждены спасаться от линчевателей бегством. После подавления мятежа пресс-служба правительства Кадара заявила о погромах в пяти деревнях возле столицы. Но даже в тех местах, где нападений на евреев не было, во время восстания они жили в ежеминутном ожиданием начала резни".

Напомню, во время венгерского восстания 1956 года после войны прошло всего 11 лет, ветераны- нацисты были совсем еще молодыми и здоровыми. А на стороне Гитлера сражалось более миллиона венгров - в стране, все население которой было меньше 10 миллионов.

В конце Второй Мировой Войны в Венгрии проживало 140 000 евреев, против 750 000 в 1941 году. С 1945 по 1949 год от 40,000 до 50,000 евреев покинули Венгрию.

После венгерских событий 1956 года, около 20 000 евреев покинули страну. А что?