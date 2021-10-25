Центр Э объявил в розыск ростовского журналиста и нашего автора, писавшего о коррупции

Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД по Ростовской области объявил в розыск журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

На самом деле, новость для ТАСС, мне он сообщил о готовящемся очередном деле еще в сентябре, по телефону из Грузии, где он сейчас находится, и возвращаться в Ростов, по понятным причинам, не собирается.

Смысл объявления в розыск человека, который и не думает скрываться, а открыто живет в другой стране, только один – чтоб и не возвращался!

А вот обвинение в экстремизме – это вопрос.

Да, экстремизм – понятие плохо определяемой, под него можно подогнать все, что угодно. Но все же для обвинения, тем более обвинения публичного человека, награжденного в качестве политузника премией Сахарова, за освобождение которого в свое время боролся весь мир – когда по вздорному обвинению ему дали срок, а потом добавили новый срок уже в колонии – для этого все же должны быть какие-то основания.

Но Резник не ведет сейчас никакой деятельности. Не создает организаций, не выступает с призывами. А его выступления в соцсетях признаков экстремизма не содержат.

Впрочем, сам Резник предположил, что его разыскивают по делу об «оправдании нацизма».

«У меня было семь уголовных дел, все потерпевшие — прокуроры, судьи и полицейские. Завтра у меня снимается судимость. За последний год в отношении меня и еще троих журналистов было написано 15 заявлений из Краснодарского края. Из того, что я слышал — оправдание нацизма», ― сообщил Резник в телеграм-канале.

Человека с фамилией Резник, все предки которого были убиты нацистами в Змиевой балке – (про бабий яр в Киеве все знают, про Змиеву балку в Ростове не очень) обвинять в «оправдании нацизма» - это надо обладать феноменальным цинизмом…