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Московский листок

Таджикистан обогнал Украину по числу полученных паспортов РФ

Опубликовано 26.10.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Таджикистан обогнал Украину по числу полученных паспортов РФ

Я всегда убеждала всех своих товарищей, что жителям Украины намного легче получить российский паспорт, чем выходцу из Средней Азии.

И вот свежая статистика опровергла мои заверения.

Вначале приятная статистика. По сравнению с прошлым годом за три квартала число выданных паспортов РФ выросло на 90 тысяч – с 450 тысяч до 541 тысячи.

Еще один повод для радости. Растет число паспортов, выданных в ЛДНР. С 219 тысяч, выданных за три квартала прошлого года до 241 тысячи. за три квартала этого.

Но удивительно. При этом практически не выросло всего граждан Украины, получивших российский паспорт. В 2020 году – 291 тысяча, в 2021 – 292 тысячи. А это значит, что без жителей Донбасса российские паспорта получили всего 51 тысяча граждан Украины.

51 тысяча!! ВСЕГО!!

Для сравнения, в прошлом году таких было 72 тысячи, т.е стало на 20 тысяч меньше.

А за счет чего же выросло количество новых российских граждан?

И, о удивление!

За три квартала этого года почти 70 тысяч жителей Таджикистана получили российский паспорт, что и на 60 процентов больше, чем в прошлом году, и почти на 40 процентов больше, чем украинцев.

Почти вдвое выросло количество жителей Узбекистана. С 14 до 24 тысяч, почти вдвое выходцев из Киргизии – с 8 до 13 тысяч.

В прошлом году число выходцев из Украины, получивших российское гражданство было в 1.2 раза больше всех выходцев из Средней Азии.

В этом году выходцы из Средней Азии обогнали украинцев более, чем вдвое.

Я не считала Казахстан, потому что сейчас оттуда уезжают преимущественно русские, хотя он тоже показал рост миграции.

Закон Затулина о репатриации соотечественников становится жизненно необходимым. 



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