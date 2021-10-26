Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Губернатор Севастополя подправил Конституцию РФ в части прав граждан

Опубликовано 26.10.2021 в разделе комментариев 0

экономика севастополь развожаев
Губернатор Севастополя подправил Конституцию РФ в части прав граждан

Севастополь опять превращается в закрытый город: с 30 октября по 7 ноября на въезде в город установят блокпосты.

«В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель – контроль на въезде у приезжающих QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании, – заявил губернатор Михаил Развожаев. – Судя по статистике, началась отмена бронирования в местах размещения, но нельзя забывать про неофициальные места размещения, которыми пользуются туристы. Те требования, которые мы предъявляем к гражданам внутри города, должны быть выполнены и теми, кто едет в Севастополь с других уголков России. Нельзя допустить, чтобы приезжие распространяли инфекцию». 

Если у туристов нет QR-кода, они могут предъявить ПЦР-тест, которому не больше 7 дней: на документе должна стоять оригинальная печать. 

«Туристы, которые не соблюдают эти требования, возвращаться обратно. Нерабочие дни устанавливаются, чтобы изменить тяжелую ситуацию с коронавирусом. А наплыв людей, которые не могут подтвердить, что они сами не могут стать источниками распространения инфекции, нам не нужен», – заявил Развожаев.

***

Эпидемия, конечно, дело серьезное, но есть еще и Конституция РФ.

Статья 27 

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

И никаких ограничений не прописано.

Есть ли у губернатора Развожаева право подправлять Конституцию РФ по своему усмотрению?

И мне положительным образом наплевать, хочет меня видеть губернатор Развожаев в Севастополе или нет. Я его тоже видеть не хочу, и не собираюсь на него смотреть.

Есть, конечно, закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", но ни в Севастополе, ни где-либо еще в России режим ЧС не объявлялся. И все знают, почему - закон предполагает не только ограничение прав граждан, но и серьезные обязательства государства. А государства не хочет на себя возлагать никаких новых обязательств.

Но тогда и никаких депортаций граждан РФ по желанию зарвавшихся чиновников быть не должно.

Правда, губернатор все вышеописанное сказал устно, в форму документа это пока не облечено. И думаю, при его подготовке господа чиновники придут в сознание.

Например, депортация туристов - за чей счет? Это предусмотрено бюджетом города или будет производиться в нарушение бюджетного закона?

Имеют ли право сотрудники правоохранительных органов требовать медицинские документы у граждан просто так, на улице? Я ведь могу и отказаться предъявлять конфиденциальные сведения о себе (а эти сведения охраняются законом о медицинской тайне) непонятно кому.

Да и вообще, зачем же так нагло нарушать единство страны? Ее единое правовое пространство... И почему каждый гражданин России, направляющийся в Севастополь, обязательно турист? Разве других дел нет, кроме туризма? И никто не обязан рассказывать первому встречному полицейскому, куда он едет и зачем. 

Даже в украинский период, оформляя на границе миграционный документ, я просто указывал в графе о цели поездки - "частная поездка", и все на этом.

А тут поездка по собственной стране. Да мало ли зачем я еду в российский город! Может, жениться. Может, помереть желаю в городе русской славы. А может, посмотреть на губернатора Развожаева, как он лихо справляется со своими обязанностями. А что? Имею право!

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы референдум о сохранении СССР был сегодня, как бы ты ответил?:
Результаты
Интернет-ТВ
Центр Э объявил в розыск ростовского журналиста и нашего автора, писавшего о коррупции
Центр Э объявил в розыск ростовского журналиста и ...
25.10.2021
Спецслужбы и мошенники используют одни и те же технологии
Спецслужбы и мошенники используют одни и те же тех...
25.10.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Губернатор Севастополя подправил Конституцию РФ в части прав граждан (0)
Таджикистан обогнал Украину по числу полученных паспортов РФ (0)
Центр Э объявил в розыск ростовского журналиста и нашего автора, писавшего о коррупции (1)
65 лет назад началось восстание в Будапеште. Сначала как еврейский погром (7)
С сегодняшнего дня я на 4 месяца под домашним арестом (8)
Мы начали проводить опрос за и против СССР (2)
Спецслужбы и мошенники используют одни и те же технологии (1)
Выборы закончились, и цены стали расти (2)
Украина готовится нанести ракетный удар по Москве (20)
Материя и форма в учении Фалеса и в истории классов России (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В украинский Севастополь попасть было легче, чем в российский
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Совершеннейшая утопия: эксперт о ракетных угрозах Киева
Дарья Митина Дарья Митина: Текущее - 6
orphoprosecutor orphoprosecutor: "Особенности работы в нерабочие дни"
Дарья Митина Дарья Митина: Никогда мы не будем братьями
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss