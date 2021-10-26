Губернатор Севастополя подправил Конституцию РФ в части прав граждан

Севастополь опять превращается в закрытый город: с 30 октября по 7 ноября на въезде в город установят блокпосты.

«В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель – контроль на въезде у приезжающих QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании, – заявил губернатор Михаил Развожаев. – Судя по статистике, началась отмена бронирования в местах размещения, но нельзя забывать про неофициальные места размещения, которыми пользуются туристы. Те требования, которые мы предъявляем к гражданам внутри города, должны быть выполнены и теми, кто едет в Севастополь с других уголков России. Нельзя допустить, чтобы приезжие распространяли инфекцию».

Если у туристов нет QR-кода, они могут предъявить ПЦР-тест, которому не больше 7 дней: на документе должна стоять оригинальная печать.

«Туристы, которые не соблюдают эти требования, возвращаться обратно. Нерабочие дни устанавливаются, чтобы изменить тяжелую ситуацию с коронавирусом. А наплыв людей, которые не могут подтвердить, что они сами не могут стать источниками распространения инфекции, нам не нужен», – заявил Развожаев.

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Эпидемия, конечно, дело серьезное, но есть еще и Конституция РФ.

Статья 27

1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

И никаких ограничений не прописано.

Есть ли у губернатора Развожаева право подправлять Конституцию РФ по своему усмотрению?

И мне положительным образом наплевать, хочет меня видеть губернатор Развожаев в Севастополе или нет. Я его тоже видеть не хочу, и не собираюсь на него смотреть.

Есть, конечно, закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", но ни в Севастополе, ни где-либо еще в России режим ЧС не объявлялся. И все знают, почему - закон предполагает не только ограничение прав граждан, но и серьезные обязательства государства. А государства не хочет на себя возлагать никаких новых обязательств.

Но тогда и никаких депортаций граждан РФ по желанию зарвавшихся чиновников быть не должно.

Правда, губернатор все вышеописанное сказал устно, в форму документа это пока не облечено. И думаю, при его подготовке господа чиновники придут в сознание.

Например, депортация туристов - за чей счет? Это предусмотрено бюджетом города или будет производиться в нарушение бюджетного закона?

Имеют ли право сотрудники правоохранительных органов требовать медицинские документы у граждан просто так, на улице? Я ведь могу и отказаться предъявлять конфиденциальные сведения о себе (а эти сведения охраняются законом о медицинской тайне) непонятно кому.

Да и вообще, зачем же так нагло нарушать единство страны? Ее единое правовое пространство... И почему каждый гражданин России, направляющийся в Севастополь, обязательно турист? Разве других дел нет, кроме туризма? И никто не обязан рассказывать первому встречному полицейскому, куда он едет и зачем.

Даже в украинский период, оформляя на границе миграционный документ, я просто указывал в графе о цели поездки - "частная поездка", и все на этом.

А тут поездка по собственной стране. Да мало ли зачем я еду в российский город! Может, жениться. Может, помереть желаю в городе русской славы. А может, посмотреть на губернатора Развожаева, как он лихо справляется со своими обязанностями. А что? Имею право!

Анатолий Баранов