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Московский листок

Ковидная фантазия столичный властей

Опубликовано 26.10.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Ковидная фантазия столичный властей

Власти Москвы обсуждают разные сценарии продления ограничений,

направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, после 8 ноября.

Об этом пишет Forbes в своем Telegram-канале.

Один из вариантов предполагает продление карантина еще на неделю — до 15 ноября. Но рассматривается также и более жесткий сценарий — продление ограничительных мер до 1 января 2022 года.

Их введение будет зависеть от стабилизации ситуации с COVID-19, пишет Forbes. Решение о продлении карантина будет приниматься не раньше, чем на следующей неделе, исходя из числа новых случаев заражения коронавирусом.

В общем, что-нибудь еще для нас придумают…

 

В Москве ночью больше не поешь…

В случае если будет введён полный запрет на ночную работу для общепита и развлекательных площадок, существует риск, что часть бизнеса будет вынуждена уйти в «подполье». Такое мнение в интервью ТАСС высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

На самом деле, бог с ними, с ночными развлечениями.

А вот поесть ночью или выпить чашку кофе – это насущная необходимость для сотрудников тех служб, которые работают круглые сутки: «скорой», полиции, пожарных, таксистов и многих других.

Борьба за то, чтобы люди, работающие ночью, имели такую возможность, велась еще в советское время – скажем, я опубликовал в «Медицинской газете» статью «Где обедал Воробьев» еще глубоко в 80-е. На собственном опыте врача «скорой» в подмосковной глубинке.

С трудом, но дело сдвинулось. А сейчас задвигается обратно.

Хотя посмотрите, сколько тех же «скорых» сейчас на дорогах – люди работают с двойной-тройной нагрузкой. И теперь им еще и  чашку кофе не выпить ночью?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Длтдлрдтлибл написал 26.10.2021 11:00
на 10.56 пара дол/руб 69.57
да за такое соотношение они нас живьем закопают
ибо - грабеж! - звериный оскал дефляции поднимается над расеянским горизонтом!!
(кому они нах нужны будут при такой ситуевине?)
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(без названия)
стоик7918 написал 26.10.2021 10:49
Режим карлика довел страну до полного упадка - каждая 5-я смерть от ковида в мире - в России?
карлик, Голикова, Ракова и другие айфончики жируют на костях русских стариков и детей?
это умышленное уничтожение русского народа?
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