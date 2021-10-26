Ковидная фантазия столичный властей

Власти Москвы обсуждают разные сценарии продления ограничений,
направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, после 8 ноября.
Об этом пишет Forbes в своем Telegram-канале.
Один из вариантов предполагает продление карантина еще на неделю — до 15 ноября. Но рассматривается также и более жесткий сценарий — продление ограничительных мер до 1 января 2022 года.
Их введение будет зависеть от стабилизации ситуации с COVID-19, пишет Forbes. Решение о продлении карантина будет приниматься не раньше, чем на следующей неделе, исходя из числа новых случаев заражения коронавирусом.
В общем, что-нибудь еще для нас придумают…
В Москве ночью больше не поешь…
В случае если будет введён полный запрет на ночную работу для общепита и развлекательных площадок, существует риск, что часть бизнеса будет вынуждена уйти в «подполье». Такое мнение в интервью ТАСС высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
На самом деле, бог с ними, с ночными развлечениями.
А вот поесть ночью или выпить чашку кофе – это насущная необходимость для сотрудников тех служб, которые работают круглые сутки: «скорой», полиции, пожарных, таксистов и многих других.
Борьба за то, чтобы люди, работающие ночью, имели такую возможность, велась еще в советское время – скажем, я опубликовал в «Медицинской газете» статью «Где обедал Воробьев» еще глубоко в 80-е. На собственном опыте врача «скорой» в подмосковной глубинке.
С трудом, но дело сдвинулось. А сейчас задвигается обратно.
Хотя посмотрите, сколько тех же «скорых» сейчас на дорогах – люди работают с двойной-тройной нагрузкой. И теперь им еще и чашку кофе не выпить ночью?
А.Б.
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Длтдлрдтлибл написал 26.10.2021 11:00
да за такое соотношение они нас живьем закопают
ибо - грабеж! - звериный оскал дефляции поднимается над расеянским горизонтом!!
(кому они нах нужны будут при такой ситуевине?)
стоик7918 написал 26.10.2021 10:49
карлик, Голикова, Ракова и другие айфончики жируют на костях русских стариков и детей?
это умышленное уничтожение русского народа?