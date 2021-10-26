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Московский листок

Так не победим

Опубликовано 26.10.2021 в разделе комментариев 1

кпрф зюганов рашкин
Так не победим

25 октября Пресненский районный суд Москвы (судья Каржавина) отказал в удовлетворении искового заявления кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ по 201-му Нагатинскому избирательному округу Анастасии Удальцовой об отмене итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее подобные отказы в судах получили Валерий Рашкин, руководитель столичного горкома партии, и ряд других кандидатов от КПРФ.

Удальцова и ее представители в своем иске ссылались на то, что процедура ДЭГ не обеспечивает прозрачность, добровольность и тайну голосования, вступая в грубое противоречие с нормами Конституции и федеральных законов. Однако суд формально подошел к рассмотрению иска и отклонил его. Теперь Анастасия Удальцова намерена подать апелляционную жалобу в Мосгорсуд, а также подготовить обращение в Конституционный суд.

Собственно, сомнений в итогах суда не было. Так же ответит и суд высшей инстанции, включая конституционный.

Нужен следующий шаг. Какой?

КПРФ и Левый фронт запланировали уличные акции, но это, конечно, жест отчаяния. Не говоря уж о том, что реакция властей уже есть – активисты получили предостережения от МВД, и в случае, если одиночные пикеты перерастут в нечто большее, протест будет подавлен полицией.

Дальше естественной реакцией любого левого движения должен быть переход к акциям трудовых коллективов, «красных» профсоюзов, забастовки. Но здесь у нашего левого движения – полный ноль!

Даже партии, именующие себя коммунистическими, у нас полностью оторваны и от профсоюзов, и от трудовых коллективов. Ни одной забастовки за 30 лет.

Так не победим. Такой заголовок дал я к своей статье в «Правде» после поражения на выборах еще в 1996-м году, когда Зюганов выиграл, но… проиграл. Прошло четверть века – все тот же Зюганов, все те же поражения…

А.Б. 



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Всего комментариев к статье: 1
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1581 написал 26.10.2021 10:39
гнать зюганова
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